An diesem Samstag (15.30 Uhr) hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen den bereits feststehenden Absteiger Schwäbisch Hall zu Gast. Doch nicht nur wegen dieser Tatsache ist die Mannschaft des scheidenden Trainers Dennis Hillebrand unbedingt auf einen Heimdreier angewiesen.

Die Enttäuschung ob der nahenden Trennung zum Saisonende sei durchaus noch vorhanden, daraus macht Hillebrand keinen Hehl, doch er fügt an: „Dennoch werden wir jetzt in den verbleibenden Spielen alles raushauen, um die Klasse zu halten.“ Den Feiertag am Donnerstag haben die Essinger produktiv genutzt. Am Morgen versammelte Hillebrand seinen Kader zum Training, den Rest des freien Tages konnte die Mannschaft mit ihrer Familie verbringen.

Der 38-Jährige warnt davor, das Schlusslicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Die jüngsten Ergebnisse, auch gegen die Normannia, waren stets knapp. Die Haller spielen bei uns ohne jeden Druck auf und werden sich sicherlich noch anständig aus der Liga verabschieden wollen“, so Essingens Trainer weiter. Personell wird er wieder aus dem Vollen schöpfen können, wenn man die beiden Langzeitverletzten Nico Zahner und Tim-Ulrich Ruth ausklammert.

Der Kapitän läuft wieder auf

Selbst Kapitän Simon Köpf wird nach seiner Verletzung, die er sich in der Partie in Albstadt zugezogen hatte, wieder auflaufen können, wie Hillebrand erfreut mitteilte. Trotz aller Warnungen, der TSV muss den Dreier holen. „Ganz klar müssen und wollen wir diesen Dreier zu Hause einfahren, wissen aber auch, dass das gegen die Haller kein Selbstläufer werden wird.“

Die Haller kassierten zuletzt reihenweise Niederlagen, kommen insgesamt mit drei Siegen und vier Unentschieden auf eine magere Punktausbeute. Der TSVE hat da schon mehr zu bieten, aber noch nicht genug für den Klassenverbleib.