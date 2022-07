Kein Scherz: Für Bello gibt’s in Aalen jetzt Leberwursteis

Pistazie, Vanille, Erdbeere und Co. 24 verschiedene Eissorten gibt es in der Eisdiele Rino in der Mittelbachstraße, die sich auch mit hauseigenen Kreationen wie Rino Rosso, Black Rino oder Lilly-Eis einen Namen gemacht hat. Eine neue Sorte ist mittlerweile hinzugekommen. Auch wenn sie von Zweibeinern gekauft wird und natürlich auch von diesen verkostet werden darf, ist sie für Vierbeiner gedacht. Mit ihrem Hundeeis haben die Geschäftsführerin Ornella Bernardi und ihr Partner Arsen Dani in Aalen eine Marktlücke entdeckt und punkten seither bei den Besitzern von Luna, Emma, Rocco und Konsorten.

Viele hochsommerliche Tage hat es in Aalen bereits gegeben. Doch die sogenannten Hundstage, also die heißen Tage vom 23. Juli bis zum 23. August, stehen noch bevor. Und in dieser Zeit freut sich auch Bello neben einem Sprung ins kühle Nass von Kocher oder Aal über eine innerliche Abkühlung. Bislang musste er wie auch seine Kumpanen auf eine solche beim Besuch der Aalener Innenstadt allerdings verzichten und sabbernd zuschauen, wie Herrchen und Frauchen beim Besuch der Eisdiele Rino das bestellte Gelato verzehrten.

Das ist nun vorbei. Seit geraumer Zeit bietet die 34-jährige Inhaberin der Eisdiele Rino Hundeeis an, das sie in Form von Plakaten bereits in der Startphase beworben hat. Mittlerweile steht es sogar explizit auf der Karte. Viele Kunden haben die Einführung der kühlen Köstlichkeit für einen Scherz gehalten, erinnert sich Bernardi. Doch mittlerweile hat sich das eisige Leckerli unter Hundefreunden herumgesprochen und werde zusätzlich per Mundpropaganda beworben. Dadurch sei ein regelrechter Boom entstanden. Selbst Hundebesitzer aus Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Heidenheim würden allein deshalb in die Eisdiele kommen, sagt Bernardi.

Vor allem an heißen Tagen würden mittlerweile nicht nur Eltern mit ihren Kindern vor der Eisdiele Schlange stehen, sondern auch Hundebesitzer, die im Schlepptau ihre Lieblinge dabei haben. Der Bedarf für Hundeeis sei auf jeden Fall da gewesen, sagt Bernardi, die stolz darauf ist, diese Neuheit in Aalen eingeführt zu haben. Nicht selten habe sie beobachtet, dass Besitzer ihren Eisbecher zum Ausschlecken ihren Hunden überlassen oder für diese beim Besuch der Eisdiele eine Kugel Vanille bestellt hätten, um ihrem Vierbeiner etwas Gutes zu tun. Doch gut gemeint ist nicht immer gut. Denn das normale Eis sei für Hunde ungeeignet, weiß Bernardi, die mit Mina und Kim selbst Besitzerin von zwei Jack-Russel-Hündinnen ist. Der in diesem enthaltene Zucker sei auf Dauer ebenso Gift für die Vierbeiner wie auch die Bestandteile in Form von Milch und Sahne.

Deshalb musste eine spezielle Form von Hundeeis her. Die Rezeptur für die kühle Delikatesse, die in der Eisküche des Lokals zubereitet wird, sei simpel und mit Blick auf die Inhaltsstoffe auf die Bedürfnisse der Hunde abgestimmt. Neben frischer Leberwurst werden Sojamilch und Fruchtzucker verwendet, sagt Bernardi. Zuständig für die Produktion des Leberwursteises, bei dem Wert auf Qualität und Frische gelegt werde, seien ihr Lebensgefährte Arsen und ihr Bruder Ivo, die sich auch um die Produktion der Eissorten für Zweibeiner kümmerten.

Und die beiden haben ordentlich zu tun. „An heißen Tagen und vor allem am Wochenende verkaufen wir vier bis fünf Liter Hundeeis“, sagt Bernardi. Hergestellt werde es dreimal die Woche und danach in kleinen Bechern portioniert. Zwei Kugeln Leberwursteis gebe es für drei Euro. Hundebesitzer, die die kühle Delikatesse in der Waffel haben möchten – das sei bislang allerdings nicht vorgekommen – bekommen auch diesen Wunsch erfüllt, sagt Bernardi, die seit neun Jahren die Eisdiele mit einem mittlerweile sechsköpfigen, jungen Team betreibt.

Das Leberwursteis gibt es to go, kann aber auch vor Ort genossen werden. Viele Gäste, die in der Eisdiele einen Espresso trinken oder selbst ein Eis essen möchten, bestellten einfach für ihren Partner auf vier Pfoten mit. Große Hunde schaffen die Portion in Nullkommanix, bei kleineren Rassen bleibt in der Regel was übrig, der Rest wird dann mit nach Hause genommen und im Tiefkühlfach deponiert, sagt Bernardi. Eine zweite Eissorte für Vierbeiner, in der etwa Lachs verarbeitet werden könnte, sei derzeit nicht geplant. Dafür sei die Eisküche zu klein. Überdies würde die gesamte Eisdiele dann nach Fisch riechen, was für die Gäste nicht sehr angenehm wäre.

Kaufen auch Zweibeiner für sich selbst das Hundeeis? „Nein“, sagt Bernardi und lacht. Essen könnten sie es problemlos, aber angesichts der 24 Sorten, die ihnen zur Auswahl stehen, würden sie einen Teufel tun und kalte, wässrige Leberwurst bestellen, sagt Bernardi, deren Lieblingseis Pistazie ist. Für sie sei es allerdings ein Hochgenuss, dass dieses ihren Vierbeinern schmeckt.

„Mit dem Gelato per cani (Eis für Hunde) haben mein Partner Arsen und ich in Aalen und Umgebung einen Trend gestartet“, ist die zweifache Mutter der eineinhalbjährigen Chloé und des dreieinhalb Jahre alten Louis stolz. Vielleicht springen auch andere Eisdielenbesitzer oder Cafés auf diesen bald auf. „Trendsetter waren wir vor Jahren auch mit Blick auf ,Affogato’, einem typisch italienischen Dessert, bestehend aus einer Kugel Vanilleeis, die mit einem frisch gebrühten Espresso übergossen wird.“ Mittlerweile gebe es das fast in jedem Café in der Innenstadt.