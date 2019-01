Die Bundesliga-Damen des KC Schrezheim waren zu Gast in der Champions League beim Vorjahressieger Victoria Bamberg. Das dies kein leichtes Unterfangen wird, war klar. Ein Spiel über sechs Bahnen bei dem alles sehr schnell geht und dann nur hochkarätige Spielerinnen, das war klasse Spitzensport. Das Ziel war klar: Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel schaffen. Am Ende stand es 6:2 für Bamberg, mit 14:10-Sätzen.

Der Start: Ioana Antal gegen Sabina Sokac, Alina Dollheimer gegen Sissi Schneider und Daniela Kicker gegen Laura Runggatscher. Sokac hatte gleich am Start zu kämpfen, es dauerte ein paar Würfe bis sich auf der Bahn zurechtfand. Der erste Punkt ging schon an Bamberg. Sissi Schneider lieferte sich gegen Alina Dollheimer ein Wahnsinns-Duell. Am Ende hatte Schneider nur knapp das Nachsehen und musste um neun Kegel den so wichtigen Mannschaftspunkt abgeben. Runggatscher fand nicht in ihr Spiel und konnte gegen Daniela Kicker nichts ausrichten. Sie gab ihren Punkt ab.

Alles oder nichts

Der Zwischenstand: 0:3-Mannschaftspunkte, 9:3-Sätze und bereits 122 Kegel im Rückstand. Für das Schlusstrio Kathrin Lutz gegen Corinna Kastner, Verena Schupp gegen Ines Maricic und Bianca Sauter gegen Melissa Stark galt nun alles oder nichts. So starteten alle drei sehr gut ins Rennen und holten ihre Sätze. Kathrin Lutz zeigte eine herausragende Vorstellung. Mit 600 Kegeln holte sie den wichtigen Mannschaftspunkt. Auch Bianca Sauter kämpfte um jedes Holz. Trotz, dass sie sie einen Satz sehr knapp abgeben musste, der Mannschaftspunkt ging nach Schrezheim. Schupp zeigte ebenfalls eine gute Vorstellung. Am Ende musste sie ihren Mannschaftspunkt jedoch abgeben. Keine optimale Ausgangslage fürs Rückspiel am 16. Februar im Kegeltreff. Doch die Frauen um Trainer Wolfgang Lutz hoffen auf ein volles Haus. Denn mit den Fans im Rücken haben sie schon so manchen Rückstand gedreht.