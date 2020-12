Es hätte der große Triumph in der eigenen Halle werden können. Doch Corona lässt es nicht zu: Der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau hat in Absprache mit der Stadt das Heimrecht für das Finale der Kunstturn-Bundesliga zurückgegeben. Aller Voraussicht nach wird dieses nun in Dillingen im Saarland stattfinden – der Termin 19. Dezember für die Männer soll bestehen bleiben. Wenn es die Pandemie dann noch zulässt.

Was heute gilt, ist morgen schon nicht mehr gültig. Wie in nahezu allen Bereichen des Lebens verschafft die Corona-Pandemie vor allem eines: Unsicherheit. Planungen sind durch die schwankenden Zahlen und die damit verbundenen Entscheidung der Politik fast unmöglich. Das trifft auch den Sport hart. Einzige Ausnahme bislang: die Profis. Und zu denen darf sich das Bundesliga-Team des TV Wetzgau zählen.

Doch nun kommt es auch hier zu einer neuen Entscheidung, dieses Mal getragen sowohl von der Stadt Schwäbisch Gmünd als auch vom Verein selbst, die alles über den Haufen wirft. Das Finale der Deutschen Turnliga findet nicht, wie bislang gedacht, in der Stauferstadt statt. Paul Schneider, Cheftrainer des TVW und in Personalunion auch Organisationsleiter solcher Großveranstaltungen, sagt: „Wir wären weiterhin gerne bereit gewesen, den Endkampf der Männer, also das kleine Finale um Bronze und das große Finale um Gold, in Schwäbisch Gmünd auszutragen. Die Deutsche Turnliga aber will, dass alle Endkämpfe – also auch die der Damen und der Jugend – an einem Ort stattfinden. In Rücksprache mit unserer Stadtverwaltung mussten wir das aber ablehnen. Das Risiko wäre zu groß gewesen.“

Man kann sich die Gedanken im Hintergrund vorstellen: Der TVW wäre womöglich als strahlender Sieger und (zum zweiten Mal nach 2013) als Deutscher Meister aus den Titelkämpfen herausgegangen. Der Verein wäre überall gefeiert worden – bis zu dem Moment, in dem bekannt geworden wäre: Das Finale war und ist ein Superspreader. Die Zahlen, eh schon viel zu hoch in vielen Regionen der Repubik, würden explodieren – und alles würde am TVW festgemacht. „Nein, das können wir so nicht verantworten“, sagt der Trainer und ist „natürlich traurig“, dass nun der Kontrahent aus dem Saarland in den Genuss des Heimrechts. Allerdings natürlich auch hier unter strengsten Coronavorschriften: also mit Abstands- und Hygienekonzept und selbstverständlich ohne Zuschauer. Somit ist der Heimvorteil deutlich kleiner einzuordnen, als er noch in anderen Zeiten gewesen wäre. „Das Gefühl ist in der eigenen Halle anders als auswärts – aber wir müssen damit leben, wie es ist, im Moment!“, sagt der Gmünder Chefcoach.

Zumal die Entscheidung pro Dillingen noch von den Behörden vor Ort rückbestätigt wird – und auch dann kann sich über Nacht faktisch alles wieder ändern: „Man weiß es in diesen Zeiten einfach nicht.“ Die Wetzgauer gehen also Stand heute davon aus, dass sie wenige Tage vor Weihnachten gegen die TG Saar um den Titel kämpfen – „darauf bereiten wir uns vor. Unser Team wird genau dem des Halbfinals entsprechen.“ Das heißt, mit dem Spanier und Olympia-Teilnehmer 2016 Nestor Abat wird lediglich ein einziger Ausländer an Bord sein. Die weiteren Turner kommen aus Deutschland in Reihen des TVW. Schneider ist sich sicher, dass diese die Schlagkraft haben, um die TG herauszufordern: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Aber ängstlich werden wir keinesfalls antreten.“ Außerdem stellt sich allen auch noch eine Frage, die alles andere als abwegig ist: Was, wenn der Wettkampf überhaupt nicht durchgeführt werden kann, weil sich die Ministerpräsidenten-Konferenz und die Bundesregierung für einen „harten Lockdown“ entscheiden sollten. Hierzu nochmals Paul Schneider: „Das ist natürlich ein Szenario, das auch wir im Hinterkopf haben. Da ist dann aber die DTL gefordert. Ich kann die Frage nach dem ,Was dann?‘ nicht beantworten.“ Möglichkeiten gibt es nur zwei: eine Verlegung des Finals in das neue Jahr, um dann im Frühjahr einen Deutschen Meister des Jahres 2020 zu küren. Hier kommen aber unter anderem die Olympia-Planungen der Athleten in die Quere. Somit viel wahrscheinlicher: eine generelle Absage des Endkampfs und eine Vergabe des Titels 2020 an beide Finalteilnehmer. Dann könnten sich sowohl der TVW als auch die TG Saar Deutscher Meister nennen. In Corona-Zeiten scheint alles möglich.