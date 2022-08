Kein offensives Strohfeuer

6:0 gegen Eigenzell/Ellenberg, 5:1 gegen den FC Ellwangen und 5:0 gegen die SG Schrezheim. Zudem im AOK-Bezirkspokal Ostwürttemberg locker in die vierte Runde marschiert und Lauchheim II (10:0), Hüttlingen (3:0) und Jagstzell (4:2) aus dem Pokal geschossen. Die neue Spielgemeinschaft mit dem Namen SGM Stödtlen/Tannhausen um ihren Trainer Günter Leberle (53 Jahre) hat in der Kürze der neuen Saison bereits schwer beeindruckt und thront nach drei Spieltagen der neuen Saison in der Kreisliga A II auf dem ersten Rang.

Nicht überrascht vom „Teamspirit“

„Erwartet haben wir das sicher nicht“, gibt der Coach der SGM unumwunden zu. Ganz überrascht hat die Verantwortlichen der gute Start aber auch nicht. Vor zwei Jahren bereits haben sich die zweiten Mannschaften des VfB Tannhausen und der SV-DJK Stödtlen in einer Spielgemeinschaft vereinigt. In diesem Jahr folgten diesem Beispiel auch die beiden ersten Mannschaften. Eine Erfolgsgeschichte. „Es hat sich schon beim Zusammenschluss der beiden zweiten Mannschaften sehr positives entwickelt“, so Leberle weiter. Daher seien die Ergebnisse, die er mit seiner Mannschaft in den bisherigen Saisonspielen eingefahren hat, überraschend der „Teamspirit“ allerdings, der überrascht den Trainer nicht. „Da haben die Vorgänger schon gute Arbeit geleistet.“

Der gute Start hat allerdings nicht nur die Gegner beeindruckt, sondern auch die bestätigt, die die SGM schon vor der Runde als Titelkandidaten neben dem TSV Hüttlingen oder dem SSV Aalen auf der Rechnung hatten. „Wenn es so läuft, dann wird die Erwartungshaltung natürlich schon immer etwas größer.“ Allerdings verweist er auf das ruhige Umfeld in Stödtlen und Tannhausen: „Wir wissen, wie die A-Klasse läuft. Da hat man mal eine gute Phase und dann kommt wieder eine schlechte Phase.“

SGM möchte Start nicht überbewerten

Den Start also nicht überbewerten und weiter konzentriert arbeiten. „Jeden Sonntag auf ein Neues reinkämpfen.“ So auch am kommenden Sonntag, wenn die SGM auf den FC Röhlingen treffen wird. „Die müssen was machen und da kann das Spiel schon wieder ganz anders laufen.“

Das Prunkstück ist die Offensive

Die große Stärke der SGM ist bislang sicherlich die Offensive, die zuletzt immer mindestens drei Treffer beisteuerte. „Da haben wir einfach Spielermaterial, das den Speed mitbringt und die Technik hat, um sicherlich in jedem Spiel ein Tor zumachen.“ Allerdings möchte Leberle die anderen Mannschaftsteile nicht vernachlässigt sehen. „Es liegt an der ganzen Mannschaft, am Trainingsfleiß und der Annahme des Konkurrenzkampfes. Das ist sensationell.“ Der Zusammenschluss bedeutet schließlich auch, dass zwei Mannschaften, die zuletzt in der A-Liga an den Start gegangen sind, eben nun um elf verbliebene Startelfplätze kämpfen. „Es wollen eben mindestens 20 Spieler wieder in der ersten Mannschaft kicken“, so Leberle über sein Luxusproblem und die Qual der Wahl, sagt aber auch: „Keiner ist beleidigt, wenn er mal nicht von Anfang an spielt und setzt sich voll im Training ein.“ Eine Saison ist lang und durch den Pokal hat sich die SGM weitere Spiele erkämpft. Die Breite im Kader ist da sicherlich kein Nachteil. „Es wird jeder seine Chance bekommen.“ Bremsen muss Leberle seine Spieler indessen aufgrund der jüngsten Erfolge noch nicht. „Langsam kommt vielleicht etwas Euphorie bei den Spielern durch, aber wir Trainer, der Verein und alle Betreuer bringen die Spieler immer wieder gut auf den Boden zurück.“ Abheben verboten. Zumindest zu einem so frühen Zeitpunkt in der Saison. „Es sind erst drei Spiele in der Liga gespielt. Das ist noch nichts passiert.“

Hüttlingen nicht abschreiben

Das gilt auch für das erste Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte der Liga im Pokal, der SGM und dem TSV aus Hüttlingen. „Das Ergebnis wirkt deutlicher als das Spiel war. Das hätte auch andersherum ausgehen können“, so Leberle, der den TSV weiter fest auf dem Favoritenzettel hat. So wie andere spätestens jetzt die SGM Stödtlen/Tannhausen. „Wir wollen so lange es geht oben mitschwimmen. Das macht auch mehr Spaß.“ Den Gegnern der SGM indessen sicher nicht.