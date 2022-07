Kein Liftbetrieb: Trotzdem hat die Bergwacht genug zu tun

Bergwachtleiter Florian Funk hat bei der Hauptversammlung der DRK-Bergwacht im Dorfhaus Lauterburg über eine erfolgreiche Arbeit berichtet. So konnten sechs neue Anwärter die Grundlagenprüfung erfolgreich abschließen und können nun das Einsatzteam unterstützen. Die Bergrettungswache in Lauterburg wurde unter der Organisation von Uwe Rieger erfolgreich saniert.

Technischer Leiter Sommerrettung Ralf Neumann berichtete, wie unter Coronabedingungen die Einsatzbereitschaft erhalten wurde. Der deutliche Anstieg der Einsatzzahlen forderte die ehrenamtlichen Retter. Die laut Neumann hoch motivierte Mannschaft konnte ihre Einsatzzeiten deutlich verbessern. Neumann begrüßte die hohe Motivation der Anwärter und freut sich auf deren Unterstützung im Einsatz.

Kein Liftbetrieb durch Corona am Hirtenteich und am Ostalb-Skilift, und trotzdem waren durch die Rodler Einsätze der DRK-Bergwacht notwendig, sagte der technische Leiter Winterrettung Michael Preiß in seinem Bericht.

Stephanie Lehnert verwies auf die Notwendigkeit des Naturschutzes und die Möglichkeiten der Mitglieder zur Mitarbeit. So sind seit einigen Jahren bereits sechs Mitglieder bei der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Ostalb als Naturschutzwarte registriert.

Kony Dietmann berichtete über die Hüttensanierung und Umstrukturierungen.

Joachim Binder konnte über die Grundsätze und Erfolge der Jugendarbeit berichten. So konnten Jugendliche Erste-Hilfe-Kurse, eine Sanitätshelfer-Ausbildung und eine Rettungshelfer-Ausbildung absolvieren, Kompetenzen im Klettern und als Jugendleiter erwerben.

Die Kassenprüferinnen Sabine Neumann und Anette Poglitsch bescheinigten dem Kassierer Thomas Pöpperl eine korrekte Kassenführung. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Aalen, Matthias Wagner, zeigte in seinem Grußwort die gemeinsamen Aktionen mit der Bergwacht auf und dankte hierfür.

Bei den Neuwahlen wurden Florian Funk (Bergwachtleiter) Thomas Pöpperl (Kassierer, TL Information/Kommunikation) Ralf Neumann , Stan Vertu (TL Sommer) Michael Preiß, Uwe Rieger (TL Winter) Stephanie Lehnert, Heiko Trittler-Korell (Naturschutz) Volker Scharffenberg (Arzt Ortsebene) Alexander Rosenberger, Daniel Bux (Referent Notfallmedizin) Matthias Bau (Öffentlichkeitsarbeit) Sabine Neumann, Anette Poglitsch (Kassenprüfer) Björn Erler, Heiko Trittler-Korell (Fahrzeugwart) und Kony Dietmann (Hüttenwart) gewählt. Auch Lena Welsch (Jugend) und Stefan Kufner Webmaster) wurden benannt.

Der Jahresbeitrag wurde durch die Versammlung auf 17 Euro erhöht