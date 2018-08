Der starke Aufsteiger TSV Oberensingen ist am Samstag zu Gast bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im Sportpark. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr. Als Tabellenvierter der Fußball-Landesliga reist das Team von Trainer Andreas Broß auf die Ostalb. Dem Sieg gegen den TSV Neu-Ulm folgte ein Unentschieden gegen den TSV Buch, der unter der Woche im DB Regio-wfv-Pokal gezeigt hat, dass er in diesem Jahr zu den Geheimfavoriten zählen könnte.

Oberensingen wurde in der Bezirksliga Neckar-Fils hinter dem SC Geislingen Zweiter und schaffte über die Relegation den Aufstieg in die Landesliga. Mit Ferdi Er und Fatih Özkahraman verfügt der TSV über Spieler, die seit vielen Jahren in diversen Vereinen ihr Können gezeigt haben. Letztgenannter konnte auch in den ersten zwei Spielen seinen Riecher vor dem Tor unter Beweis stellen. Mit vier Treffern gehört Özkahraman zu Top-Torjägern. „Oberensingen ist, wie Geislingen oder Bonlanden, kein gängiger Aufsteiger. Sie hatten schon in der Bezirksliga einen starken Kader und konnten diesen in der Sommerpause nochmals gezielt verstärken. Wir wissen um die Stärken des TSV“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger. Gegen N.A.F.I. Stuttgart musste die Mannschaft aus der Weststadt alles raushauen, um die drei Punkte einzufahren. Am Ende war es aber eine starke Kollektivleistung auf die der Trainer sehr stolz war. „Wir wussten, dass es bei N.A.F.I. schwer werden würde, doch wir sind sehr kompakt aufgetreten und haben unsere Chancen genutzt. Gegen Ende wurde es nochmals hektisch, aber wir konnten die Führung über die Zeit bringen. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft“, so Bilger.

Nach Sieg einiges mitnehmen

Dass mit Roman Riedel und Patrick Faber die beiden Neuzugänge für die Tore sorgten, freute die TSG-Verantwortlichen umso mehr. „Beide haben sich sehr schnell in das Team integriert und erfüllen unsere Erwartungen auf und neben dem Platz. Es ist doch eine tolle Geschichte, dass unsere Neuzugänge drei Punkte geschossen haben“, sagt Bilger, der jedoch seine Blick sofort auf das Spiel gegen Oberensingen richtet. „Wir können aus dem Spiel gegen N.A.F.I. einiges mitnehmen. Jetzt gilt es den Fokus auf die nächste Partie zu richten. Dieses Spiel beginnt mit 0:0 und wir wollen auch vor heimischem Publikum den ersten Dreier einfahren“, sagt der TSG-Trainer.