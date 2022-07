Kein Choral um 18 Uhr: Turmbläser spielen diese Woche nicht mehr

Kein Ton erklang am Montag um 18 Uhr vom Turm der Aalener Stadtkirche. Normalerweise spielen um diese Uhrzeit immer die Turmbläser in jede Himmelsrichtungen einen Choral. Doch am Montag blieb es still. „Wir haben zurzeit Probleme, genügend Leute zu finden“, so der Leiter der Turmbläser, Patrick Hirsch. Aktuell seien sie sechs Turmbläser, vier werden für das abendliche Spiel benötigt. „Zurzeit sind einige krank, im Schullandheim oder im Urlaub“, so Hirsch. Ob es diese Woche noch ein Turmblasen geben wird, könne er nicht sagen. Dies hänge auch davon ab, wie schnell seine Mitbläser wieder fit werden, erklärt Hirsch.