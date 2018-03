Kein altes Eisen

Der TSV Essingen veranstaltet am kommenden Samstag in der Schönbrunnenhalle in Essingen ein Fußballturnier für Senioren in den Altersklassen Ü 32 und Ü 42. Turnierbeginn ist um 9.30 Uhr mit zehn Mannschaften der Über-32-jährigen.

In zwei Gruppen kämpfen bei der Altersklasse Ü 32 die folgende Fußball-Mannschaften um den Einzug ins Finale und den letztlich den Turniersieg.

Gruppe A: VfR Aalen, FC Ellwangen 1913, TSV Heubach, BSG Carl Zeiss und TSV Essingen I.

Gruppe B: TSV Böbingen, TSV Dewangen, SV Neresheim, TSV Leinzell und TSV Essingen II. Das Spiel um Platz drei beginnt anschließend um 13.20 Uhr. Das Endspiel um den Turniersieg steigt dann direkt im Anschluss gegen 13.30 Uhr.

Um 14 Uhr beginnt dann bereits das Ü-42-Fußball-Turnier mit ebenfalls zehn Mannschaften in folgender Gruppeneinteilung:

Gruppe A: 1.FC Heidenheim, TSV Großdeinbach, DJK Wasseralfingen, SG SV Söhnstetten/TSV Gussenstadt, und TSV Essingen.

Gruppe B: FC Ellwangen 1913, TSV Westhausen, TSV Oberkochen, DJK Eigenzell, und SV Elchingen. In diesem Teilnehmerfeld beginnen die Finalspiele um 17.50 Uhr.