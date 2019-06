Vor Kurzem sind die Württembergischen Einzelmeisterschaften der U 18 ausgetragen worden. Vom KC Schrezheim hatte sich Lara Drexel als Bezirksmeisterin qualifiziert.

Die Meisterschaften fanden in Ulm statt, Samstag Qualifikation und Sonntag Finale. Am Samstag zeigte Lara Drexel mit einer starken Leistung von 590 Kegel, dass an ihr kein Vorbeikommen ist. Mit einem guten Vorsprung ging sie am zweiten Tag ins Rennen.

Hier wusste Drexel genau, was sie spielen musste und genau das rief sie auch ab. Zwölf Kegel Vorsprung auf Platz zwei reichten ihr am Ende zur Goldmedaille. Über das Pfingstwochenende finden nun die Deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen-Oggersheim statt. Der KC Schrezheim drückt seiner Keglerin schon jetzt die Daumen.