Kegler setzen Saison bis Jahresende aus

Die Kegel fallen in der Liga erst einmal nicht mehr. „Auf Grund der aktuellen Lage und auch auf Grund der Änderung des DKBC (DKBC unterbricht bis einschließlich 31. Dezember 2021), haben wir uns nun doch dazu entschieden, ab sofort die aktuelle Spielrunde des WKBV Sektion Classic bis einschließlich 31. Dezember 2021 zu unterbrechen, dies gilt auch für den Jugendspielbetrieb“, heißt es in einem Schreiben des Württembergischer Kegler- und Bowling-Verband.

Der Deutsche Classic Keglerbund (DKBC) setzt die Saison aus und den DKBC-Pokal ab in der Corona-Lage. Aus dem Ostalbkreis kegeln die Herren des KC Schwabsberg und die Damen des KC Schrezheim in der Bundesliga am höchstklassigsten als Vereine aus dem WKBV. Die Schrezheimer Herren schieben die Kugeln in der 2. Liga.