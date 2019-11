Ein wackelnder und nicht fallender Kegel reichte den Bundesliga-Keglern des KC Schwabsberg zu einem Unentschieden gegen den FEB Amberg. 3570:3569 Kegel und 4:4 Mannschaftspunkte waren am Ende auf der Anzeigentafel.

Mit einem Start nach Maß, 2:0 Mannschaftspunkte und plus 89 Kegel eröffneten die Hausherren die Begegnung. Dass am Ende nur ein Unentschieden herauskam lag an den aufopferungsvoll kämpfenden Gästen und einer mäßigen Leistung der Heimmannschaft. Ein Spiel auf Augenhöhe war vorhergesagt und die Akteure hielten sich daran. Nur das Startpaar konnte überzeugen, in der Mitte gab man fast den ganzen Vorsprung ab, sodass das Schlusspaar sich gegen die anstürmenden Gäste bereits auf der Verliererstraße befindend mit aller Macht erfolgreich dagegen stemmte. Schlosser und Brachtel gegen Wagner und Hüttner starteten die Begegnung. Bereits nach 30 Wurf musste Amberg reagieren und ersetzte Wagner durch Häckl. Jedoch unbeeindruckt von der Auswechslung marschierte Schlosser und gewann sein Spiel mit 3:1-Satzpunkten und 601:548 Kegel. Brachtel startete hervorragend, konnte dies jedoch in der zweiten Hälfte nicht fortführen, sodass er mit ausgeglichenen Punkten aber dem weitaus besseren Kegelergebnis den zweiten Mannschaftspunkt für Schwabsberg erspielen konnte (613:577).

Gäste mit Feuerwerk am Schluss

Ein stark aufspielender Hautmann gewann mit dem Tagesbestwert gegen das Duo Arnold/Prickler 4:0 mit 621:561 Kegel. Kapitän Drexler kam nicht wie gewohnt in sein Spiel und musste sich gegen Möhrlein mit 3:1 Satzpunkten und 601:596 Kegel geschlagen geben. Zwischenstand vor dem Schlusspaar 2:2 Mannschaftspunkten und 2371:2347 Kegel zugunsten der Hausherren.

Die Gäste begannen mit einem Feuerwerk das Schlussdrittel, Klein erspielte im ersten Satz 172 Kegel, Wehner begann mit 162 Kegel. Da war dann schon der ganze Vorsprung weg und Schwabsberg lag hinten. Dass auf Zürn und Beier, die verhalten ins Spiel kamen, Verlass ist, zeigten sie in den folgenden drei Sätzen, konnten jedoch keinen Mannschaftspunkt mehr erringen aber ein Kegel Vorsprung ins Ziel retten. Zürn spielte gegen Klein 2:2 Satzpunkten und 594:605 Kegel, Beier spielte ebenfalls 2:2 Satzpunkten und 605:617 Kegel. „Mit dieser mäßigen Heimleistung dürfen wir uns glücklich schätzen und uns über das Unentschieden freuen“, so KC-Vorstand Reinhard Prickler nach dem Spiel.