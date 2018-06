Dessen, dass man mit dem ungarischen Meister Zalaegerszegi TK kein einfaches Los gezogen hat, war sich Kegel-Bundesligist KC Schwabsberg sehr wohl bewusst. Das Hinspiel beim amtierenden Weltpokalsieger bestätigte die Annahme auch eindrucksvoll. Im VARESI-Sportpark erwies sich der Weltpokalsieger als der erwartet schwere Brocken. Mangelnde Chancenverwertung konnte man den Keglern von der Ostalb bei der 6:2-Auswärtsniederlage (3605:3513 Kegel) nicht vorwerfen. Immerhin wurde das Minimalziel, zumindest zwei Mannschaftspunkte mit nach Hause zu bringen, in die Tat umgesetzt.

„Zalaegerszeg hat es heute überaus geschickt verstanden seinen Heimvorteil zu nutzen. Auf den Bahnen I und II haben wir wichtige Kegel eingebüßt. Immerhin konnten wir dennoch unser Minimalziel, zumindest zwei Punkte für das Rückspiel mitzunehmen, einigermaßen erfolgreich umsetzen“, erklärte KC-Nationalspieler Mathias Dirnberger. Begleitet von „Zeg, Zeg, Zeg, Zalaegerszeg“-Rufen war den Ungarn ein Start nach Maß gelungen, sie führten in der Begegnung zur Halbzeit mit 3:0 Punkten und 1856:1748 Kegeln.

Schwabsberg stemmt sichgegen das drohende Debakel

Im zweiten Spielabschnitt startete Schwabsberg eine Aufholjagd, die beinahe sogar den angestrebten dritten Mannschaftspunkt eingebracht hätte. Ein absolutes Klassematch lieferten sich Manuel Lallinger und Karoly Kozma. Während der Ungar den ersten Satz mit 145:143 Kegeln für sich entschieden, holte sich der Schwabsberger in überragender Manier den zweiten mit 175:173 Kegeln. Die Entscheidung fiel im Schlusssatz. Als dem Schwabsberger urplötzlich nichts mehr gelingen wollte, setzte sich der Ungar mit einem Plus von 30 Kegeln entscheidend ab und machte den vielumjubelten Punkt zum 6:2 für die Gastgeber. Für Schwabsberg wird es beim Rückspiel am 17. Februar alles andere als einfach gegen diese starke ungarische Klubmannschaft das 6:2 aus dem Hinspiel nochmals zu drehen. Entschieden ist allerdings bei diesem Stand noch gar nichts.