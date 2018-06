Es waren interessante Duelle, welche am Sonntag die Zuschauer im Kegeltreff am Kloster gegen Kriemhild Lorsch zu sehen bekamen. Die Fans wurden mit einem 5:3-Sieg der Bundesliga-Keglerinnen des KC Schrezheim auch belohnt. Und: Sissi Schneider und Kathrin Lutz rahmten die guten Leistungen mit über 600 Kegel ab.

Es startete das alt bekannte Duo Sissi Schneider und Saskia Barth. Schneider hatte gleich zu Beginn alles im Griff. Schon ins erste Abräumen zeigte sie mit 68 Kegel eine Glanzleistung und ließ ihrer Gegnerin nicht den Hauch einer Chance. Am Ende spielte sie tolle 600 Kegel und knöpfte ihrer Gegnerin 82 Holz ab. Saskia Barth, die sich nach ihrer Verletzung wieder zurück ins Spielgeschehen kämpft, triumphierte ebenfalls im ersten Satz mit tollen 68 Kegel ins Abräumen.

Ihre Gegnerin Manuela Ehrhard hatte eigentlich schon ihr Abschiedsspiel gegeben. Gegen Schrezheim stand sie wieder auf der Bahn und zeigte eine gute Leistung. Barth versuchte dran zu bleiben und zeigte auch bereits ihr Können wieder. Am Ende fehlte ihr noch ein Fünkchen, um die Sätze für sich zu Entscheiden.

Verena Schupp und Laura Runggatscher gingen im zweiten Durchgang an den Start. Während Schupp nicht so richtig ins Spiel fand und ihren Punkt abgeben musste, trumpfte Runggatscher auf. Sie zeigte vom ersten Wurf an eine gute Vorstellung. Der Punktgewinn war unumstritten und sie ging mit großen Schritten auf ihre ersten 600 im Kegeltreff zu. Am Ende war es nur ein kleiner Schönheitsfehler. Doch mit 592 Kegel kann auch sie stolz sein, eine gute Leistung.

Lutz hat etwas in der Hinterhand

Am Schluss waren Kathrin Lutz und Sabina Sokac an der Reihe. Sokac brauchte einen Moment um ins Spiel zu finden. Dies nutzte ihre Gegnerin sofort aus und gewann die ersten beiden Sätze. Doch dann kam Sokac in die Partie und kämpfte sich heran. Am Ende fehlten ihr nur drei Kegel zum Punktgewinn, doch mit 573 Kegel zeigte auch sie eine tolle Leistung. Kathrin Lutz blieb in die Vollen immer an ihrer Gegnerin dran und glänzte ins Abräumen.

Mit guten Leistungen auf jeder Bahn war der Sieg relativ schnell sicher. Auch wenn ihre Gegnerin sich auf der letzten Bahn mit 160 nochmals aufbäumte, so hatte Lutz immer noch etwas in der Hinterhand und gewann am Ende nicht nur alle vier Sätze, sie spielte auch mit 603 Kegel Tagesbestleistung.

Letzlich war es ein verdienter Sieg der Schrezheimerinnen die Tabellendritter sind. „Lorsch hat sehr gut gegen uns gesetzt und uns so das Leben sehr schwer gemacht. Doch meine Mädels waren dieses Mal ins Abräumen sehr dominant, so dass wir das Spiel dann letztendlich deutlich gewinnen konnten“, so Trainer Wolfgang Lutz.

Sissi Schneider 600 - 4:0 - 518 Silke Walter; Saskia Barth 550 - 1:3 - 596 Manuela Ehrhard; Verena Schupp 532 - 1:3 - 567 Monika Ebert; Laura Runggatscher 592 - 4:0 - 520 Susanne Dammeyer

Sabina Sokac 573 – 2:2 – 576 Ute Hintze

Kathrin Lutz 603 – 4:0 – 538 Noreen Straub