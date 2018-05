Eines hat die Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Lorsch in aller Deutlichkeit aufgezeigt: Der KC Schwabsberg ist derzeit auf der Suche nach der Form der Hinserie in der Kegel-Bundesliga. Eine Feststellung an der sich nicht vorbei kommen lässt, betrachtet man die bislang in der Rückrunde gezeigten Leistungen. Vielleicht kommt da die Generalprobe - für das baldige schwere Champions League-Rückspiel gegen Zalaegerszeg - an diesem Samstag beim SKC Staffelstein gar nicht so ungelegen.

Eine Begegnung in der die Schwabsberger nicht unter Druck stehen, zumindest was das Abschneiden in der Liga betrifft, denn da wird sich der KC in dieser Saison wohl mit einem sicheren Platz im Mittelfeld begnügen müssen. Dafür, dass sie mit ihren Ressourcen recht sorgfältig umgehen sind die Oberfranken hinreichend bekannt. Trotz erfolgreicher Qualifikation für die Champions League wurde auf eine Teilnahme an der Königsklasse verzichtet, wie auch auf die Teilnahme am Pokalwettbewerb. In Staffelstein hat man hat alles auf eine Karte gesetzt und sich ausschließlich auf die Liga konzentriert, mit Erfolg wie sich nun zeigt.

Oberfranken in der Favoritenrolle

Da hat die Mannschaft um die beiden Ex-Zerbster Torsten Reiser und Marcus Gerdau, die von Spiel zu Spiel stärker zu werden scheint, die lange Luft und steht mit 17:7 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die Favoritenrolle fällt unstrittig den Oberfranken zu. Auf der gewöhnungsbedürftigen Anlage haben sich die Gegner bislang schon recht schwer getan. Zwischenzeitlich sind die Staffelsteiner zuhause aber eine echte Macht. Nach dem Abgang von Jürgen Zeitler konnte das Team durch den Bamberger Julian Heß, der sich bereits im ersten Jahr zu einem echten Leistungsträger entwickelt hat, sinnvoll verstärkt werden. In dieser Saison ging erst ein Heimspiel verloren gegen Meister Zerbst. In überragender Spiellaune präsentierte sich Staffelstein am zwölften Spieltag, wo sie Vizemeister Bamberg beim 7:1 nicht die Spur einer Chance ließen.

Angesichts dieser Fakten scheint es für KC-Kapitän Reiner Buschow und Co. am Samstag sinnvoll die eigenen Erwartungen etwas herunter zu schrauben. „Im Moment hilft es uns nicht weiter, verlorenen Punkten nachzutrauern. Die Bundesliga ist für uns gelaufen, da geht nach vorne nicht mehr viel und nach hinten haben wir keine Probleme. Wir müssen uns dem stellen was noch kommt. Dafür könnten wir mit einem ordentlichen Auftritt in Staffelstein wieder fehlendes Selbstvertrauen und Sicherheit aneignen“, so Buschow. Für den KC kommt es in erster Linie darauf an, eine überzeugende Leistung abzuliefern, damit man wieder auf das eigene Können vertrauend, in die aktuell anstehenden Herausforderungen am kommenden Samstag gegen Zalaegerzegi TK und am Sonntag in der Achtelfinalbegegnung des DKBC-Pokals gegen RW Hirschau gehen kann.

KC Schwabsberg: Reiner Buschow, Damir Cekovic, Mathias Dirnberger, Ronny Endraß, Manuel Lallinger, Melvin Rohn, Marcel Volz, Philipp Vsetecka. (an)