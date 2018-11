An diesem Sonntag müssen die Bundesliga-Keglerinnen von Trainer Wolfgang Lutz zum Auswärtsspiel nach Poing reisen. Die Keglerinnen vom SKK 98 Poing belegen nach der Vorrunde den fünften Tabellenplatz mit 8:10-Punkten. Die Männer erwarten bereits an diesem Samstag (12.30 Uhr) den Tabellenführer vom SKC Unterharmersbach zum Auftakt der Rückrunde

Die Damen vom SKK Poing müssen in der Rückrunde noch um den Klassenerhalt kämpfen. Beste Spielerinnen sind derzeit Ana Bacan-Schneider mit einem Schnitt von 570 Kegeln und Celine Zenker mit 565. Die Frauen aus Bayern haben dieses Jahr sogar den NBC Pokal gewonnen. Auch in der Champions League haben sie zu Hause gegen die Mannschaft aus Celje mit 8:0 gewonnen. Die Schrezheimer Keglerinnen haben das Champions League Spiel am vergangenen Wochenende in Podbrezova Slowakei mit großartiger Mannschaftsleistung gewonnen, das dürfte für Selbstvertrauen sorgen. Die Mannschaft wird sicher auch auf Revanche für die Hinspiel-Niederlage aus sein. Die Männer vom KC Schrezheim erwarten den Tabellenführer vom SKC Unterharmersbach zum Auftakt der Rückrunde. Die Mannschaft aus Südbaden steht mit 16:2-Punkten an der Tabellenspitze und vier Spieler sind unter den TopTen der Schnittliste in der 2. Bundesliga Süd/West. Sportwart Fabian Lutz hingegen hat Aufstellungssorgen. Die Grippe hat Einzug gehalten auf der Ostalb.