An diesem Sonntag müssen die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim beim Aufsteiger Bavaria Karlstadt antreten. Die Mannschaft aus Unterfranken steht derzeit mit 4:12 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Männer sind eine Liga tiefer beim KSC Önsbach gefordert.

Beste Spielerinnen beim Aufsteiger aus Karlstadt sind Jennifer Weiss und Christina Klein, beide mit einem Heimschnitt von 570 Kegeln. Die Frauen von Bavaria sind noch nicht so ganz angekommen in der 1. Bundesliga und tun sich vor allem bei den Auswärtsspielen sehr schwer. Die Keglerinnen vom KC Schrezheim haben nach dem großartigen Sieg in der Champions League gegen Wien sicher keine Motivationsprobleme und fahren voller Zuversicht nach Karlstadt. Die Keglerinnen von Trainer Wolfgang Lutz stehen auf dem dritten Tabellenplatz und haben ein Sieg fest im Visier. „Gefährliches Terrain. Nicht ganz einfach da zu Recht zukommen“, warnt KC-Trainer Lutz noch einmal eindringlich.

Die Zweitliga-Kegler vom KC Schrezheim müssen bereits am Samstag beim KSC Önsbach antreten. Die Männer aus Baden stehen in der Tabelle hinter dem KC Schrezheim, sind aber heimstark. Beste Spieler sind Stefan König, Mario Winter und Cedric Schmitt, alle drei mit einem Heimschnitt von 590 Kegel. In dieser Begegnung wird sicherlich die Tagesform und die geschlossene Mannschaftsleistung entscheidend sein.