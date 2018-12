Zahlreiche Zuschauer haben den Sieg im Champions League-Achtelfinale der Schrezheimer Keglerinnen gegen Podbrezova miterlebt. Eine gute Stimmung und ein verdienter 7:1-Sieg brachte die Halle zum Beben. Im Viertelfinale kommt nun Bamberg.

Sissi Schneider und Sabina Sokac zeigten von Beginn an eine starke Leistung. Schneider spulte ihr Programm ab. Nach 60 Wurf wurde bei Podbrezova ausgewechselt. Doch auch die Ersatzspielerin musste letztlich den Punkt verloren geben. Sokac hatte eine ebenbürtige Gegnerin erwischt. Am Schluss war dann allerdings der Kampfgeist ihrer Gegnerin verflogen und Schrezheim sicherte sich den Mannschaftspunkt. Der Sieg war bereits in Griffweite. Da die Ergebnisse der Vor- und Hinrunde addiert werden. Mit dem 5:3 und den zwei Punkten stand es bereits 7:3. Mit zwei weiteren Mannschaftspunkte war der Sieg und der Einzug in das Viertelfinale sicher.

Saskia Barth und Laura Runggatscher gingen ihre Aufgabe gut an. Barth musste nur knapp um einen Kegel die zweite Bahn abgeben. Letztlich ging auch die dritte und die letzte Bahn gingen auf ihr Konto. Runggatscher kämpfte um jeden Kegel. Doch nach der zweiten musste sie auch die dritte Bahn abgeben. 14 Kegel hatte sie Rückstand. In die Vollen waren beide noch gleich auf. Doch in die Räumer zog Runggatscher davon und holte Schritt für Schritt auf. Der letzte Wurf entschied über den Punkt. Mit nur zwei Kegeln ging dieser nach Podbrezova. Das Schlussgespann Kathrin Lutz und Bianca Sauter zählten mit. Mit nur einem gewonnenen Satz war der Einzug ins Viertelfinale sicher. Sauter packte ihren Kampfgeist aus. Noch ein Kegel stand und der letzte Wurf war zu spielen. Sie sicherte sich diesen souverän und die Schrezheimerinnen konnten sich freuen. Der Einzug ins Viertelfinale war perfekt.

Lutz kämpft sich zurück

Sauter gab dann zwar die zweite Bahn ab, kämpfte sich aber wieder ins Spiel und gewann noch ihren Punkt. Lutz brauchte kurz um ins Spiel zu kommen. Das nutzte ihre Gegnerin aus und sicherte sich die erste Bahn. Lutz spielte sich zurück in den Wettkampf und holte sich die zweite Bahn. Nach 60 Wurf wurde bei Schrezheim ausgewechselt. Für Kathrin Lutz kam Kristina Sanwald. Sie war sofort im Spiel und blieb an ihrer Gegnerin dran. Die Bahn ging auch gleich nach Schrezheim. Die letzte Bahn war eng umkämpft. Beide wollte sich den Satz sichern. Mit einer Satzgleichheit bei 148 Kegeln teilten sie sich zwar den Satz, doch der Mannschaftspunkt ging nach Schrezheim.

Eine tolle Mannschaftsleistung von 3409 brachten den Sieg gebracht. Vor solch einer tollen Kulisse im Kegeltreff am Kloster zeigten die Schrezheimerinnen ihr Können. Schon in der nächsten Runde müssen sie alles zeigen, denn der Gegner im Viertelfinale heißt SKC Victoria Bamberg. So sieht es auch Trainer Wolfgang Lutz: „Meine Damen haben Podbrezova nicht auf die leichte Schulter genommen und sind konzentriert und fokussiert in das Spiel gegangen. Darum haben wir auch so souverän und deutlich gewonnen!“