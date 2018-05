Die Keglerinnen des KC Schrezheim empfangen am kommenden Sonntag (12 Uhr) in der Kegel-Bundesliga Kriemhild Lorsch. Die Damen aus Hessen spielen eine gute Runde mit starken Ergebnissen. Sie haben einige Spiele denkbar knapp verloren und stehen in der Tabelle mit 12:12 Punkten auf dem sechsten Platz. Sabine Jochem und Manuela Ehrhard haben einen Auswärtsschnitt von 570 Kegeln.

Außerdem haben sie teilweise internationale Erfahrung und werden im Kegeltreff ihr Können sicherlich unter Beweis stellen. Das magere Unentschieden im vergangenen Heimspiel gegen Sangerhausen, wo nur drei Kegel zur Gesamtholzzahl fehlten, ist sicherlich zusätzlich Motivation. Die Schrezheimerinnen können hoffentlich in Bestbesetzung antreten. Die Niederlage in Pirmasens dürfte der KC auch verdaut haben. Man darf sich also auf ein spannendes Spiel im Kegeltreff freuen. Einfach wird es nicht die starken Frauen von der Bergstraße zu schlagen.

Ein Sieg wäre wichtig, um im vorderen Tabellendrittel zu bleiben. Dafür ist aber eine konstante Mannschaftsleistung nötig, möchte der KC die Punkte auf der Ostalb behalten. Trainer Wolfgang Lutz: „Wir müssen versuchen, gleich von Anfang an die Sätze für uns zu entscheiden. Es wird ein sehr schweres Spiel werden.“

Männer zu Gast in Singen

Die KC-Herren müssen schon an diesem Samstag um 15.30 Uhr in Singen antreten.

Singen steht mit 9:15 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer ASV Neumarkt sind die Schrezheimer mit 16:8 Punkten auf Rang drei zu finden.