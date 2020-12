Kegel-Bundesliga-Saison beendet

Auf Grund des ausgesprochenen Lockdowns der Bundes- und Landesregierungen bis mindestens dem 10. Januar 2021, tritt mit sofortiger Wirkung Plan C, also die Absage der Saison 2020/2021 in der Kegel-Bundesliga in Kraft – also für den KC Schwabsberg (Herren) und KC Schrezheim (Damen).

Die Saison wird im September 2021 mit der jetzigen Ligenstruktur neu gestartet. Die Spielpläne werden durch den Spielleiter Bundesligen überarbeitet und veröffentlicht. Die von den Bundesligamannschaften bezahlte Startgebühr für die Saison 2020/2021 wird für die neue Saison verwendet.