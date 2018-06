Rainau-Schwabsberg - Nachdem man sich am Wochenende noch dem deutschen Meister aus Zerbst mit 2:6 geschlagen geben musste, wartet am kommenden Samstag (14 Uhr) schon der nächste Gegner. Im Schwabsberger Kegelcenter an der Bahnhofstraße kommt es beim Heimauftakt zum Duell mit dem Aufsteiger aus Raindorf.

Die Mannschaft der Chambtalkegler reist aus dem bayerischen Oberfranken an, um das erste Bundesligaspiel ihrer Vereinshistorie zu bestreiten. Nach der Meisterschaft in der zweiten Bundesliga vergangenen Jahr konnten die Spieler auch die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga erfolgreich gestalten und stiegen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in die höchste deutsche Spielklasse auf. Dort hielt der Spielplan zunächst ein spielfreies Wochenende für die Raindorfer bereit, so dass es nun zum Debüt im Oberhaus auf der Schwabsberger Anlage kommt.

Zwei alte Bekannte

Mit Radek Hejhal und Milan Svoboda kommen auch zwei alte Bekannte an die Jagst, die ihre Stärke unlängst bei den Weltmeisterschaften in Dettenheim unter Beweis stellen konnten. Mit den beiden Eigengewächsen Christian Schreiner und Alexander Raab sowie Matthias Sperl, Michael Kotal, Philipp Grötsch und Kapitän Stefan Grave stehen weitere vielversprechende Kegler in Reihen der Gäste von der tschechischen Grenze. Man darf auf die erste Visitenkarte der Raindorfer in der ersten Bundesliga gespannt sein. Bei Schwabsberg will man die durchaus einkalkulierte Niederlage zum Auftakt möglichst schnell wieder wettmachen. Die Leistungen in Zerbst zeigten durchaus, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet und mit den Größen des deutschen Kegelsports mithalten kann.

Am Samstag müssen die Kegler von der Ostalb nun bestätigen, dass sie auch auf heimischer Anlage zu guten Zahlen in der Lage sind. Wenn man es schafft, sich auf sein Spiel zu konzentrieren und jedes Duell fokussiert angegangen wird, sollte einem spannenden Match nichts im Wege stehen. Ab 14 Uhr können sich die Zuschauer in Schwabsberg selbst ein Bild vom Leistungsvermögen der Mannen um Kapitän Reiner Buschow machen. „Endlich geht es auch in Schwabsberg wieder um Punkte. Wir sind gespannt, was die Raindorfer in ihrem ersten Bundesligaspiel zeigen werden. Beim Spiel Mann gegen Mann ist immer alles möglich, trotzdem wollen wir mit einer couragierten Mannschaftsleistung die Punkte in Schwabsberg behalten“, sagt Rainaus Kegler Damir Cekovic: