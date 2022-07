„keb“ macht viel für die Digitalisierung

Bei der Hauptversammlung der Katholischen Erwachsenenbildung Ostalbkreis (keb), deren Mitglieder Kirchengemeinden und Bildungshäuser des Dekanats Ostalb sind, sind Elisabeth Hüttner, Stefan Lahres und Max Vogelmann als neue Vorstandsmitglieder gewählt worden. Laut dem Vorstandsvorsitzenden Ludwig Hammel hsabe sich die Corona-Pandemie auch auf die Arbeit der „keb“ ausgewirkt.

Die Mitgliederversammlung fand im Aalener Rathaus nach einem gemeinsamen Besuch der Wanderausstellung „Das Alter in der Karikatur“ statt, die auf Initiative der „keb“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Aalen gezeigt wird. Vorstandsvorsitzender Ludwig Hammel sagte, die Pandemie habe sich auf die Bildungsarbeit der „keb“ ausgewirkt, da sie zu einem Rückgang der Präsenzveranstaltungen geführt und das Angebot an Online-Seminaren und Bildungsmaßnahmen in hybrider Form ausgeweitet habe.

Geschäftsführerin Ana Requesens-Moll betonte die großen Anstrengungen der Digitalisierung, die der Verband unternimmt, um seine Struktur zu modernisieren. Dank der Förderung durch den Digitalpakt Baden-Württemberg konnte die „keb“ in neue digitale Medien investieren, um die Qualität ihrer Bildungsarbeit und die Effizienz der Prozesse zu verbessern. Die Reaktivierung der Schulungsarbeit der Kirchengemeinde nach der Pandemie werde als vorrangig angesehen. Die zukünftige Strategie sehe eine Vertiefung und einen Ausbau der Arbeit mit Kooperationspartnern und den speziellen Fokus auf die Arbeit mit jungen Erwachsenen vor. Außerdem würden Kess-Kurse für Eltern durch eine neue Koordinationsstelle und Bildungspartnerschaften mit Gemeinden des Ostalbkreises stark gefördert.

Besonderes „Highlight“ sind Zuschüsse in Höhe von 30 000 Euro, die „keb“ in diesem Jahr an Organisationen und Gruppen überweisen konnte. Diese Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg und der Diözese Rotenburg-Stuttgart werden jährlich an die Kirchengemeinden, Gruppen und Vereine überwiesen, die der „keb“ ihre durchgeführten Bildungsaktivitäten melden. Die „keb“ ermutigt Vereine, die Bildungsaktivitäten organisieren – sei es im kulturellen oder sportlichen Bereich, für Senioren oder Familien, Jugendlager oder wöchentliche Frauentreffen, – sich für diesen Zuschuss zu bewerben. Weitere Informationen dazu gibt es unter info@keb-ostalbkreis.de oder auf der Website www.keb-ostalbkreis.de.

Requesens-Moll stellte den Jahresabschluss 2021 und den Haushaltspan 2022 vor. Besondere Erwähnung fanden dabei die Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung und der Kommunikation. Die Kassenprüfer Wolfgang Haas und Franz-Peter Hueber lobten die gute Kassenführung.

Der Vorstand wurde einstimmig für die nächsten fünf Jahre gewählt. Den ausscheidenden Mitgliedern Dorothea Müller, Ulrich Schneider und Wolfgang Kuhn wurde für ihre langjährige Mitarbeit, die die „keb“ maßgeblich mit geprägt habe, gedankt. Drei neue Mitglieder wurden begrüßt: Elisabeth Hüttner, Stefan Lahres und Max Vogelmann, die neue Energie und Ideen in die keb einbringen. Weiterhin im Vorstand verbleiben Ludwig Hammel als Vorstandsvorsitzender und Barbara Walter als seine Stellvertreterin, Walter Frankenreiter und Elisabeth Gruber-Petasch.