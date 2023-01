KC Schwabsberg ist zu Hause chancenlos

Die Bundesliga-Kegler des KC Schwabsberg haben am elften Spieltag klar mit 1:7 gegen SSK Chambtalkegler Raindorf verloren. Die Gäste spielten dabei wie aus einem Guss und ließen den Hausherren nur wenig Chancen.

Lallinger, Schmid und Brachtel zauberten Weltklasseleistungen auf die Schwabsberger Bahnen. Nach zwei Dritteln war das Schwabsberger Lager noch hoffnungsvoll, ehe Lallinger mit der Tagesbestleistung von 683 Kegel alles zunichte machte. Die Rainauer in unveränderter Aufstellung, begannen mit Stephan Drexler und Ronald Endraß gegen Tim Brachtel und Mathias Weber. Drexler spielte auf hohem Niveau, konnte aber dem Nationalspieler Brachtel beim 1:3 nur einen Punkt abnehmen (651:677). Auch Endraß lieferte ein gutes Spiel ab, musste sich dennoch dem Raindorfer Weber mit 1:3 geschlagen geben (634:653). Klare 2:0 Führung der Gäste nach dem ersten Drittel.

Im Mittelpaar standen die Duelle Alexander Stephan gegen Milan Svoboda und Fabian Seitz gegen Daniel Schmid an. Stephan gut ins Spiel kommend, fehlten am Ende nur sieben Kegel beim 2:2 für den Punktgewinn (652:658). Seitz, derzeit bester Schwabsberger, hatte es schwer gegen den wieder genesenen Raindorfer Schmid, der mit einer 186er-Bahn begann. Nach dem Verlust der ersten Bahn, zeigte Seitz, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Er gewann die restlichen Sätze zum 3:1 in den eng umkämpften Duellen (666:681). Weiterhin Vorteil für die Gäste, die zwischenzeitlich den Kegelvorsprung auf 66 Kegel hochschraubten. Das Schwabsberger Schlusspaar Bastian Hopp und Daniel Beier war nun gegen Michael Kotal und Manuel Lallinger gefordert, eine Wende herbeizuführen.

Jedoch spielten die Gäste weiterhin auf hohem Niveau, sodass Hopp sein Spiel mit 1:3 an Kotal abgeben musste (587:629). Ähnlich verlief es bei Beier, der den Tagesbesten erwischte und ebenfalls mit 1:3 den Kürzeren zog (604:683). Am Ende ein deutliches Ergebnis zugunsten der Oberpfälzer, die an diesem Spieltag eine Nummer zu groß für das Rainauer Team waren. Schwabsberg zeigt dennoch aufsteigende Tendenzen und lässt für die kommenden Aufgaben Zuversicht aufkommen.