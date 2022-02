KC Schrezheim verliert in der Champions League in Kroatien

Die Bundesliga-Keglerinnen des KC Schrezheim machten sich am vergangenen Wochenende auf den weiten Weg ins kroatische Rijeka. Dort fand das Viertelfinal-Hinspiel der diesjährigen Champions League statt. Als klarer Außenseiter reiste der KC dennoch äußerst motiviert nach Kroatien, denn solche Spiele bestreitet man nicht alle Tage. Am Ende hieß es im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League 7:1 (3414 : 3329) für Rijeka.

Trainer Wolfgang Lutz startete mit Irmgard Drexel und Sabina Sokac für den KC Schrezheim. Drexel, für die es der erste und bestimmt auch nicht letzte internationale Einsatz war, gewann zwar den ersten Satz gegen Valentina Gal, war dann aber im weiteren Verlauf chancenlos. Sie musste somit mit 534:586 Kegeln den Mannschaftspunkt ihrer Gegnerin überlassen. Auch Sokac hatte sich in diesem Spiel wohl etwas mehr erhofft. Mit nur einem halben Satzpunkt gegen Venesa Bogdanovic und 523:565 Kegeln ging auch dieser Mannschaftspunkt an die Gastgeber aus Rijeka. Keine leichte Aufgabe für Sandra Winter und Saskia Barth, da es bereits 2:0 für Rijeka stand und man einen Rückstand von 94 Kegeln aufzuholen hatte.

Winter verlor zwar gegen Ana Jambrovic kaum Kegel und steuerte einen Satzgewinn für Schrezheim bei, musste aber am Ende mit 564:579 den Mannschaftspunkt ihrer Gegnerin überlassen. Dank Barth, die mit 598 Kegeln ein sehr starkes Spiel absolvierte und sich ihr Duell mit drei Satzpunkten vorzeitig sicherte, verkürzten die Schrezheimerinnen den Rückstand auf 44 Kegel und gingen mit einem Duellsieg in den letzten Durchgang.

Nun lag es an Kathrin Lutz und Bianca Sauter möglichst viele Satzgewinne zu verbuchen und den nötigen Rückstand aufzuholen. Einfacher gesagt als getan, denn die Gegnerinnen waren zum einen die kroatische Nationalspielerin Milana Pavlic als auch die ungarische Nationalspielerin und Einzelweltmeisterin Anita Mehesz.

Kathrin Lutz verlor ihre Sätze jeweils nur knapp, musste sich aber nach vier Bahnen mit 555 zu 569 geschlagen geben. Sauter hingegen startete furios mit 116 Kegeln in die Vollen und zeigte Mehesz, dass sie nicht zu unterschätzen ist. So lag sie nach zwei Bahnen mit neun Kegeln und 2:0 Sätzen vorne. Doch dann drehte Mehesz auf und Bianca hatte auf den anderen zwei Bahnen das Nachsehen. So ging auch dieser Mannschaftspunkt an die Gastgeber aus Rijeka.

Das Rückspiel des Champions League Viertelfinale findet am Samstag, 19. Februar in Schrezheim statt. Mit allerdings „nur“ 8,5 gewonnen Sätzen und einem Mannschaftspunkt ist die Aufgabe für die Schrezheimerinnen keine Einfache. Dennoch werden Sie alles daransetzen, es den Gästen aus Kroatien so schwer wie möglich im Kegeltreff am Kloster zu machen.