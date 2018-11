Die Männer des KC Schrezheim kamen am neunten Spieltag der 2. Bundesliga mit einer schwachen Mannschaftsleistung nicht über ein 4:4-Unentschieden gegen den SSV Bobingen hinaus. Der Vorsprung von 3433:3383 bei den Gesamtkegel reicht nicht für einen Sieg, da alle knappen Duelle an die Gäste aus Bobingen gingen.

Im Startpaar spielten Srdan Sokac gegen Wolfgang Bobinger und Fabian Lutz gegen Marius Bäurle. Sokac spielte vier konstante Bahnen, musste sich aber am Ende mit 577:580 bei 2:2-Sätzen hauchdünn geschlagen geben. Im zweiten Duell tat sich der Bobinger Topspieler Marius Bäurle erneut schwer auf den Bahnen im Kegeltreff. Lutz führte schnell mit 3:0-Sätzen, verpasste es aber, für einen höheren Vorsprung zu sorgen. Mit 586:546 Kegel und 3:1-Sätzen war er jedoch Tagesbester beim KC und er sorgte für den wichtigen Punktgewinn. Mit 1:1-Mannschaftspunkten und einem Plus von 37 Kegel war man im Soll.

Im Mittelpaar bekam es Fabian Böhm mit dem Ex-Schrezheimer Matthias Arnold zu tun. André Gubitz kam nach guten Leistungen in der Bundesligareserve für Sven Frenzel ins Team und spielte gegen Bernd Herrmann. Gubitz startete schwach in die Partie, konnte sich aber insbesondere durch eine starke dritte Bahn mit 163 Kegel auf ordentliche 584 Kegel steigern. Sein Gegner Herrmann bestimmte das Duell von Beginn an und schraubte die Tagesbestleistung durch eine Schlussbahn von 180 Kegel auf 628 Kegel.

Böhm und Arnold lieferten sich ein enges Duell. Böhm führte mit 2:0-Sätzen, konnten aber die ihm angebotenen Chancen nicht nutzen um das Duell vorzeitig zu entscheiden. Arnold nutzte dieses Angebot und am Ende ging dieser Punkt völlig unnötig mit 546:554 Kegel bei 2:2-Sätzen an Bobingen. Nach dem Mittelpaar führte die Gastmannschaft mit 3:1-Punkten und 16 Kegel.

Im Schlussdurchgang spielte Christian Winter gegen Julian Bäurle und Kai Hornung gegen Tobias Stephan. Hornung konnte nicht an seine zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und brachte sich durch einen schwachen Start selbst unter Druck. Seine Aufholjagd wurde nicht belohnt und auch dieses knappe Duell ging mit 556:561 und 2:2-Sätzen an die Gäste.

Winter konnte die Nervosität des jüngsten Spielers Julian Bäurle ausnutzen und holte mit 585:514 Kegel und 4:0 Sätzen nicht nur den Einzelpunkt für den KC, sondern drehte auch die zwei Punkte für die Gesamtkegel zu Gunsten der Heimmannschaft.

Am Ende kam man durch diesen Punktgewinn mit einem blauen Auge davon. Nach Abschluss der Hinrunde rutscht man mit 8:10-Punkten auf den achten Tabellenplatz, hält jedoch weiter Anschluss an das sichere Mittelfeld. Nach einer spielfreien Woche gastiert der Tabellenführer SKC Unterharmersbach im Kegeltreff am Kloster.