KC-Damen: Platz zwei verteidigt

Die Schrezheimer Bundesliga-Keglerinnen haben in Erlangen-Bruck ihr Können und ihren Teamgeist einmal mehr unter Beweis gestellt. Mit einer tollen kämpferischen Leistung konnten sie die zwei Punkte mit nach Hause nehmen.

Sabina Sokac begann mit Sissi Schneider. Auf der ersten Bahn brauchte Sabina Sokac kurz um sich zurecht zu finden. Dann aber legte sie los und holte sich die nächsten beiden Bahnen. Es war ein enges Duell, am Schluss hatte sie doch knapp das Nachsehen und musste den Punkt abgeben. Sissi Schneider hatte die ersten beiden Bahnen ebenfalls zu kämpfen. Die Punkte gab sie um jeweils zwei Kegel ab. Dann war ihr Siegeswillen gereizt.

Sie legte los und holte sogar Vorsprung heraus. Es hing nur an dem Punkt der letzten Bahn. Schon in die Vollen ließ sie mit 101 Kegeln kein Zweifel aufkommen. Konzentriert spielte sie Wurf für Wurf und sicherte sich den Punkt. Das Mittelpaar Laura Runggatscher und Saskia Barth war an der Reihe. Runggatscher hielt gleich dagegen und teilte sich die erste Bahn mit ihrer Gegnerin. Nach drei Bahnen stand es 1,5 zu 1,5 Punkten. Jetzt galt es alles oder nichts. Laura zeigte eine tolle Vorstellung. Mit 149 Kegel auf der letzten Bahn kann man sich in Erlangen sehen lassen. Doch es reichte nicht. Sie musste ihren Punkt abgeben. Auf Saskia Barth war hier Verlass. Ihre Gegnerin fand nicht ins Spiel und das nutzte sie aus. So baute sie den Vorsprung Schritt für Schritt aus und sicherte sich auch den wichtigen Mannschaftspunkt. Der Vorsprung war für das Schlussgespann Kathrin Lutz und Bianca Sauter wichtig. Kathrin spielte gut, aber es war nicht ihr Tag. So musste sie ihre Sätze nur knapp abgeben.

Doch ganz aufgeben ist nicht ihr Ding und so kämpfte sie um jedes Holz und hielt den Rückstand so gering wie nur möglich. Bianca Sauter hatte alles im Griff. Die knappen Duelle gewann sie und hatte im richtigen Moment eine Antwort parat. So war nach drei Bahnen auch ihr Duell entschieden und der Sieg war sicher. Es war ein Spiel der engen einzelnen Bahnen. Die Schrezheimerinnen haben einmal mehr ihren Teamgeist unter Beweis gestellt und sich durchgekämpft.

So sieht es auch Trainer Wolfgang Lutz: „Der Sieg sieht zwar deutlich aus, aber für Erlangen wäre ein 4:4 möglich gewesen. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein verdienter Arbeitssieg.“ Den zweiten Tabellenplatz konnten sie in der Gesamttabelle verteidigen, zumal Bamberg gegen den Tabellendritten verloren hat. So wird es doch noch einmal spannend.