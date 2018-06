Kaufmännische Schule hat italienische Schüler zu Gast

Eine 19-köpfige Schülergruppe aus Ravenna hat Ulrich Maier vom Geschäftsbereich Schulen und Bildung im Kreishaus begrüßt. Die jungen italienischen Gäste sind zu Gast in der Kaufmännischen Schule Aalen. Die italienische Schülergruppe wird von ihren Lehrerinnen Rita Baracchini und Franca Martini begleitet. Vor Ort werden sie von Hartmut Schlipf, dem Leiter der Kaufmännischen Schule Aalen, und von Ninna Dederer, Hanspeter Pfeiffer und Dr. Hans-Jörg Ronecker, Lehrer an der Kaufmännischen Schule, betreut. Bei der Begrüßung informierte Geschäftsbereichsleiter Maier die Schüler über die Aufgaben der Landkreisverwaltung. Der Schüleraustausch der Kaufmännischen Schule Aalen mit der italienischen Partnerschule „Istituto Tecnico Commerciale G. Ginanni“ in Ravenna findet bereits zum 16. Mal statt. Die Schüler sind während ihres Aufenthaltes in der Zimmerbergmühle untergebracht. In einem umfangreichen Besichtigungsprogramm lernen die Schüler den Ostalbkreis kennen.