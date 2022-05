Kaufland-Komplex evakuiert: Fehlalarm löst Rettungseinsatz aus

Aufregung am Dienstagabend im Aalener Kaufland in der Julius-Bausch-Straße. Alle Besucher des Einkaufsmarktes müssen das Gebäude verlassen, Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen rücken an.

Doch kurz darauf Entwarnung: Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Aalen auf Anfrage. Die Einsatzkräfte rücken kurze Zeit später bereits wieder ab, die Menschen strömen zurück in den Kaufland-Komplex.

Was genau den Fehlalarm ausgelöst hat, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Nur, dass der Einsatz kurz nach der Alarmierung wieder beendet wurde.