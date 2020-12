„Kauf eins mehr“: Knapp 100 Kisten für die Tafel

Die Aktion „Kauf eins mehr“ hat am Wochenende zum 30. Mal im E-Center im Hasennest stattgefunden. Dabei geht es darum, dass die Kunden zu ihrem Einkauf ein oder mehrere Artikel zusätzlich kaufen und dem Kocherladen zur Verfügung stellen. So gelang es den Ehrenamtlichen Karin Haas, Elvira Ruf, Silke Stanienda, Resi Fürst, Velina Sarova (Dritte von rechts), Birgit Auchter (Dritte von links), Anneliese Steinacker (Zweite von rechts), Markus Kling und Christian Metzler (rechts), fast 100 Kisten im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro für die Tafel zu sammeln. Projektleiter Gerhard Vietz (Mitte) und Pfarrer Bernhard Richter (links), Vorsitzender der Tafel, dankten den Spendern und den Ehrenamtlichen, die am Freitag und Samstag im Kassenbereich des E-Centers diese Aktion durchführten. Auch galt der Dank Petra Heine (Zweite von links) als Marktleiterin, dass diese Aktion nun schon zum 30. Mal durchgeführt werden konnte. Foto: Kocherladen