Katzenjammer: Oft ist Tierheim Endstation

Für eine Katze bedeutet es Glück, von einer Familie adoptiert zu werden. So widerfuhr es Willi. Die Herkunft des rot-weißen Katers liegt im Dunkeln. Sicher ist: Halbjährig stand er unvermittelt im Garten. Fast 18 Jahre ist das her. Noch als Senior liebte er es, in der Wiese zu sitzen, zufrieden in die Sonne zu blinzeln. Willi war ein Glückspilz. Nicht jedem Findelkind ist solch ein Leben beschieden. Viele ausgesetzte Stubentiger fristen ein lausiges Leben. Wenn es gut geht, landen sie im Tierheim Dreherhof.

Seit 30 Jahren kümmert sich der Tierschutzverein um „herrenlose“ Tiere. Eine Arbeit, die viel Engagement und Geld erfordert. Immer wieder schlittert das Tierheim in finanzielle Schieflage. Aktuell verhandelt der Vereinsvorstand mit dem Landkreis über den weiteren Fortbestand. Im vergangenen Jahr wurden 535 Tiere betreut, eine enorme Zahl, die enorme Kosten für Gebäudeunterhalt, Futter und Tierarzt mit sich bringen. Eine 310-köpfige Katzenschar bevölkerte 2010 die Quartiere. Nur 22 fanden den Weg zu den Besitzern zurück, andere wurden vermittelt. Doch für 120 blieb das Tierheim Endstation. Völlig unverständliche Zahlen.

Unverständlich auch mit Blick darauf, dass dies nur die Spitze eines Eisberges ist. Wer nicht im Tierheim landet, wird irgendwo ausgesetzt. Ganze Katzenfamilien werden aus dem fahrenden Auto geworfen oder Spaziergänger finden kleine Kätzchen ertränkt im Wasser. Wer überlebt, sucht vor der nächstbesten Haustür Asyl. Wer Pech hat, endet als Streuner. Durchschnittlich nur drei Lebensjahre stehen solchen bevor. Allerdings drei Jahre, in denen sie, nicht kastriert, das Katzenelend noch vergrößern.

Bei Nachbarn gern gesehener Gast

Willi hatte Glück. Er fand ein Heim, genoss ein privilegiertes Landleben, freundete sich mit Katzen und Hunden an. Als Bonvivant besuchte er den einen oder anderen Nachbarn und war gern gesehener Gast, für den immer Futter bereit stand. Im Sommer schlich er durch Wiesen, döste in Blumenbeeten, im Winter schnurrte er am warmen Kachelofen. Um mit Eichendorffs „Taugenichts“ zu sprechen: „Nicht Wissen noch Anstrengung verhelfen zu solcher Schickung“, zu einem Dasein, das sich als Gunst und Gnade erweist: „Den lieben Gott lass ich nur walten; / Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld / Und Erd´ und Himmel will erhalten, Hat auch mein´ Sach´ aufs best´ bestellt.“

Willis Lebenslust währte 18 Jahre. Bis er plötzlich verschwand. Niemand wusste wohin. Alle trauerten, denn aufgrund seines Alters wurde das Schlimmste vermutet. In einer Tierheim-Annonce in den „Aalener Nachrichten“ tauchte sein Bild auf. Der Kater war „entführt“ und in der Nähe des Tierheims ausgesetzt worden. Warum? Die Antwort fällt schwer. Willi jedenfalls, der die Freiheit so sehr liebte, erholte sich von diesem Erlebnis nicht mehr. Drei Tage, nachdem er wieder zu Hause war, starb er. (kul)