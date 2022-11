Katzenjammer: Dieb stiehlt Haus für Streuner

Eva Lützenburg ist wütend, sauer, enttäuscht und unendlich traurig. Vor zwei Wochen ist eines der drei Katzenhäuser in der Innenstadt gestohlen worden, das sie auf eigene Kosten dort aufgestellt hat. Ihrem Ärger machte sie auch in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Aalen bist“ Luft. Für die Anschaffung eines neuen Katzenhauses hat sie auf der Spendenplattform betterplace.org um finanzielle Unterstützung gebeten. Und die Resonanz ist enorm. Mittlerweile sind von 300 benötigten Euro bereits 242 Euro zusammengekommen.

Seit zehn Jahren kümmert sich die Aalenerin, die in der Löwenstraße eine Podologie-Praxis betreibt, um Streunerkatzen in der Innenstadt. Auch der allseits bekannte herrenlose Stadtkater Silvester, der vor zwei Jahren verstorben ist und dem der Aalener Ulrich Prott ein Buch gewidmet hat, wurde von ihr gefüttert. Nicht nur das Futter bezahlt Eva Lützenburg aus eigener Tasche, auch drei Katzenhäuser hat sie finanziert, die den Samtpfoten an den Futterstellen als Unterschlupf dienen. Jetzt hat ein Dieb eines dieser Katzenhäuser einfach geklaut.

„Wie armselig muss ein Mensch sein, der so etwas macht?“, fragt sich Eva Lützenburg. Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls habe sie noch nicht erstattet. Nach wie vor hofft sie, dass der Dieb das Katzenhaus freiwillig zurückbringt. Um den Druck auf diesen zu erhöhen und die Tat publik zu machen, hat sie einen Beitrag in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Aalen bist“ gepostet. Die Reaktionen der User zeugen von Unverständnis, Ärger, Wut und der Zusage, die Aalenerin bei der Beschaffung eines neuen Katzenhauses zu unterstützen.

„Ein solches muss angesichts des bevorstehenden Winters schnellstmöglich an dieser Stelle aufgestellt werden“, sagt Eva Lützenburg, die die Streuner hier und an weiteren zwei Stellen jeden Abend füttert. Denn eine andere Möglichkeit, in der Innenstadt einen Unterschlupf zu finden, an dem sie versorgt werden, hätten sie nicht. Dass gerade dieses Katzenhaus gestohlen wurde, sei besonders tragisch, weil es der Hauptfütterungsplatz für die herrenlosen Vierbeiner sei. Hier fängt die Aalenerin auch Katzen ein, um sie kastrieren zu lassen. Die Kosten trage sie zum Teil selbst, werde aber auch vom Tierschutzverein Ostalb unterstützt.

Ein neues Haus selbstständig zu finanzieren, sei angesichts der steigenden Futterkosten schwierig, sagt Eva Lützenburg. Deshalb hat sie unter www.betterplace.me/streunerkatzen-aalen einen Aufruf gestartet und ist von der Spendenbereitschaft überwältigt. „Diese zeigt, dass es doch noch Menschen gibt, denen Tiere am Herzen liegen.“

Sich für den Tierschutz zu engagieren, sei für die Aalenerin selbstverständlich. Ihr ganzes Herzblut lege sie auch in die Betreuung der Streunerkatzen. So manchen herrenlosen Stubentiger hat die Aalenerin bei sich aufgenommen oder in liebevolle Hände vermittelt. Doch nicht jedes Tier sei für ein Leben bei den Menschen gemacht. Aus diesem Grund sei es kontraproduktiv, wenn übereifrige Tierschützer Freigänger einfach einfangen. „Wenn es einem Tier schlecht geht und es versorgt werden muss, sieht man das.“ Manche Katzen hätten einen so großen Freiheitsdrang, dass es für sie besser sei, wenn sie weiterhin auf der Straße leben. Die Aalenerin erinnert sich an eine schwarz-weiße Katzenmama, die sie mit neun Jungen gefunden und in ein neues Zuhause gebracht habe. Von dort sei sie jedoch nach kurzer Zeit wieder in die Innenstadt gelaufen, wo sie bis heute von Eva Lützenburg gefüttert wird.

Übermäßige Tierliebe sei der Aalenerin allerdings immer noch lieber, als wenn Bürger ihre Augen verschließen, anstatt eigenverantwortlich zu handeln, wenn sie sehen, dass ein Tier in Not ist. Kein Verständnis hat sie auch für Besitzer, die ihre unkastrierten Katzen einfach aussetzen und damit dazu beitragen, dass die Anzahl an Streunern weiter steigt. Unterstützung in ihrem Engagement wünscht sie sich von der Stadt. „Meiner Ansicht nach muss die Stelle eines Tierschutzbeauftragten geschaffen werden, der sich an Futterstellen um die Versorgung der Katzen kümmert, diese einfängt und kastrieren lässt.“ Diesbezüglich möchte sie in naher Zukunft das Gespräch mit OB Frederick Brütting suchen.