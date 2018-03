Katja Illenberger hört auf

„Ja es ist richtig, ich höre zum Saisonende auf“, sagt Katja Illenberger vom FC Ellwangen, auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Damit verlässt die Erfolgs- und Aufstiegstrainerin die Ellwanger nach drei Jahren auf eigenen Wunsch und stellt den Verein vor eine schwierige Aufgabe, die Suche nach einem Nachfolger.

„Die Entscheidung ist schon länger in mir gereift und am Ende hat mein Bauchgefühl entschieden“, sagt Illenberger. Nach drei Jahren wolle die Erfolgstrainerin nun Platz für einen „neuen Impuls“ machen. „Es ist doch immer so im Fußball, irgendwann merkt man so eine gewisse Abnutzungserscheinung und dann muss man handeln“, sagt Illenberger zu den Gründen. Der Vorstand habe die Entscheidung akzeptiert und bereits die Suche nach einem Nachfolger in die Wege geleitet. Die Mannschaft hat Illenberger gleich nach dem Gespräch mit dem Vorstand informiert.

„Es war mir sehr wichtig, mein Team selbst über meine Entscheidung zu informieren“, so Ellwangens Trainerin weiter. Illenberger, die selbst als Bundesligaspielerin bei Bayern München acht Spiele absolvierte, hat mit dem FC Ellwangen durchweg erfolgreiche Jahre hinter sich.

Unter anderem zahlreiche Pokalsiege und die Aufstiege in die Regionenliga und Landesliga sind Erfolge, die sich Illenberger in ihr Zeugnis schreiben lassen darf. Nun will sie die Saison in der Landesliga aber mit der nötigen „Konzentration und Ehrgeiz“ mit ihren Ellwanger Frauenfußballerinnen zu Ende bringen.

Abschied im Winter - kein Thema

„Ein Abschied in der Winterpause war für mich nie ein Thema. Ich finde auch, das wäre nicht fair gegenüber dem Verein. Am 4. März geht es für den FC Ellwangen mit einem Nachholspieltag gegen den TSV Michelfeld weiter.

Bis dahin möchte sich Illenberger mit ihrem jungen und talentierten Team bestmöglich vorbereiten, auch wenn einige Testspiele aus unterschiedlichen Gründen abgesagt werden mussten. Aktuell steht der FC Ellwangen als Aufsteiger auf dem vierten Tabellenplatz und hat 16 Punkte auf dem Konto. „Wenn ich mir die Tabelle anschaue, muss ich mit der Platzierung zufrieden sein“, sagt Illenberger und fügt an: „Wir müssen aber nun schauen, dass wir weiter an uns arbeiten und nicht noch einmal unten in den Tabellenkeller reinrutschen.“