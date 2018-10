Der Reit- und Fahrverein Röhlingen veranstaltete am Feiertag ein großes Voltigierturnier. Durch sehr hohe Teilnehmerzahlen wurde den zahlreichen Gästen ein vielseitiges und unterhaltsames Programm gezeigt.

Am Nachmittag gab es Prüfungen für die Gruppen der Nachwuchsvoltigierer, dazu gehörten die Schritt-Prüfungen. Außerdem gab es einen bei den Zuschauern beliebten Kostümvoltigierwettbewerb, bei dem beispielsweise ein bunter Regenbogen mit Einhörnern oder blaue Feen voltigierten. Der Turniertag am Mittwoch begann am Vormittag mit einer Prüfung für die Nachwuchsvoltigierpferde, Pferde longieren und eingewöhnen.

Diese erhielten einen Bewertungsbogen, aber keine Noten. Es folgten die Prüfungen für die fortgeschrittenen Voltigierer. Hier wurde anspruchsvoller Voltigiersport bis zur Klasse L gezeigt. Die Teilnehmer kamen aus weitem Umkreis, der sich bis nach Gerolfingen erstreckte. Sogar aus Herrieden waren Voltigierer angereist. Die zahlreiche Zuschauer konnten begeistert dem Sport folgen. Dann voltigierten die Galopp-Schritt-Gruppen.

Gleich nach der Mittagspause folgten die Einzelvoltigierer. An diesem Turnier wurde ebenfalls die Kreismeisterschaft im Voltigieren im Einzel durchgeführt. Am eigenen Turnier war der Röhlinger Verein mit seiner Nachwuchsgruppe bei den Galopp-Schritt-Gruppen am Start. Diese kamen hier gegen harte Konkurrenz auf Platz zwei.

Sehr erfolgreich waren die Röhlinger Voltigierer im Einzelvoltigierwettbewerb Galopp-Schritt. Nina Hauber freute sich über Platz drei in ihrer Abteilung und Platz zwei in der Kreismeisterschaftswertung. Nora Pautz kam in ihrer Abteilung auf Platz vier, in der Kreismeisterschaftswertung auf Platz drei. Kathrin Zappe von der RSG Ostalb erreichte in ihrer Abteilung Platz zwei, in der Kreismeisterschaftswertung erreichte sie den Sieg bei den Einzelvoltigierern. Die Röhlinger freuten sich sehr über die großen Erfolge ihrer Voltigierer. Von den anderen Voltigierern aus dem Ostalbkreis waren die Voltigierer aus Zöbingen und Rindelbach in den vorderen Rängen zu finden.