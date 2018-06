Katholische Erwachsenenbildung überschreitet Rekordmarke bei Unterrichtseinheiten

In über 1700 Kursen, Seminaren und Vortragsveranstaltungen wurde im Jahr 2011 im Ostalbkreis Erwachsenenbildung vermittelt. Dies teilte mit berechtigtem Stolz Bildungsleiter Wilfred Nann in der 40. Mitgliederversammlung der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) mit.

Damit habe man mit über 20 000 Unterrichtseinheiten eine Rekordmarke überschritten, die lange unerreicht geblieben sei, sagte Nann. Das bedeute, was die eigenen Veranstaltungen betreffe, eine Steigerung um glatte zehn Prozent. Gehe man von dem aus, was von und mit den Partnern zusammen veranstaltet worden sei, ergebe sich ein Plus von zwei Prozent.

Zuwächse seien vor allem in den Bereichen Zeitgeschichte, Politik, Kunst und Kultur zu verzeichnen. Rückläufig seien allerdings Themen aus Kirche und Religion, aber auch aus Sport und Gesundheit, räumte der Bildungsleiter ein. Deshalb gelte immer noch die Aussage: „Wir erreichen mit mehr Veranstaltungen weniger Menschen.“ Der Öffentlichkeitsarbeit mit allen zur Verfügung stehenden medialen Kanälen komme damit weiterhin ein hoher Stellenwert zu.

Zur Information über zeitgemäße Vermittlung religiöser Themen empfahl Wilfred Nann das jüngst im Patmos-Verlag erschienene Buch „Glaubwürdige Gottesrede“. Aus einer zehnteiligen Vortragsreihe entstand dieser Band, herausgegeben von Andreas Benk und Martin Weyer-Menkhoff, Professoren an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

„An den zahlreichen Kursen für Erziehungsfragen haben sich erstaunlich viele Migranten beteiligt“, hob Bildungsreferentin Kornelia Spiegler hervor. Weil sich insbesondere türkische Mitbürger dafür interessierten, habe man vier dieser Kurse in der Fatih-Moschee Aalen gehalten. Dabei sei gegenseitige Wertschätzung festzustellen gewesen.

„Türkische Eltern wollen offensichtlich, dass ihre Kinder einmal einen guten Platz in unserer Gesellschaft einnehmen“, sagte Kornelia Spiegler. Die Kurse, bei denen bis zu sechs verschiedene Nationen beteiligt waren, seien in guter Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt Aalen erfolgt.

Die Eltern-Kind-Fortbildungskurse seien jetzt auch für Erzieherinnen und Gruppenleiterinnen geöffnet worden, teilte Spiegler mit. Interesse bestehe auch an dem Thema „Mit Kindern das Kirchenjahr gestalten“, an den Veranstaltungen für Frauen in der Reihe „Gotteskünderinnen“ und zur spirituellen Seite von Teresa von Avila. Ab Sommer 2012 beginne das interkulturelle Seminar „Frauen auf spiritueller Spurensuche“, kündigte Spiegler an. Schwerpunkt werde auf die Auswirkungen des demografischen Wandels und den Prozess des Älterwerdens gelegt.

In einem Impulsvortrag der vom Vorsitzenden Hans-Josef Miller souverän geleiteten Versammlung ging Wilfred Nann auf die Herausforderungen durch die Medienrevolutionen an die Gesellschaft ein. Heute sei es der Computer mit einer total vernetzten Welt, der die „nächste Gesellschaft“ nach der Moderne einläute. Der Menschheit sei es jedoch bis jetzt immer gelungen, mit diesen Umbrüchen klar zu kommen. Ihnen mit Gelassenheit und Offenheit zu begegnen, gelte auch heute noch als richtige Grundeinstellung in der Bildungsarbeit.