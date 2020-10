Katholiken zu Gast in der Stadtkirche

Wegen der Renovierungsarbeiten in der Marienkirche in Aalen finden von Allerheiligen bis voraussichtlich Herbst 2021 an Sonntagen um 8.30 Uhr katholische Gottesdienste in der evangelischen...

