Kastelruther Spatzen und ihre gerührten Fans in der Ulrich-Pfeifle-Halle

Wenn die Südtiroler Volksmusiker aus Kastelruth nach Aalen kommen, ist die Halle voll. Auch beim dritten Mal gab es am Samstagabend ein richtiges Spatzenfest in der nahezu ausgebuchten Ulrich-Pfeifle-Halle. Die gefühlvollen Alpenklänge brachten die Fans in Rührung, aber auch in helle Begeisterung.

Die sieben Musiker im gereiften Mannesalter traten diesmal unter dem Motto „Älter werden wir später“ an. So wie sie ihr Publikum zum Klatschen, Schunkeln und Mitsingen brachten, traf das Motto voll ins Schwarze. Bunt dagegen war die Bühnen-Deko: Ein Kirchplatz eines Südtiroler Dorfes mit gemütlichen Häusern, die vom hohen Kirchturm dominiert wurden.

Fetzig legten die Musiker auf ihren Instrumenten los: Trompete, Saxophon, Akkordeon, Gitarre und Percussion. Der bewährte Frontman und Sänger Norbert Rier stimmte an: „Willkommen bei den Spatzen“, eines der 16 Lieder aus ihrer neuen CD-Produktion. Rier war wieder voll bei Stimme. Die schwere Operation habe er gut überstanden, berichtete er, und die Zeit, in der er sich von seinem Sohn Alexander vertreten lassen musste, sei vorbei.

Freilich freuten sich die Fans über jeden aus Funk und Fernsehen mehr als bekannten Spatzen-Ohrwurm: Die Rosen von Südtirol, der Herrgottschnitzer, jedes Abendrot ist ein Gebet und die unvermeidlichen Tränen der Dolomiten. Ab und zu tauchte auch Sozialkritisches auf. So, wenn es hieß „Der alte Franz versteht nicht ganz“, was aus seiner gemütlichen Heimat heute unter dem Touri-Ansturm geworden ist.

Wer auf Weihnachtliches gefasst war, musste auf den zweiten Teil des Programms warten. Die Deko schaltete um auf Glitzerschmuck an den Häusern und Sterne am Himmel, aus dem Schneeflocken fielen. Traditionelle Titel wie „Weihnacht daheim“ wechselten ab mit „Maria und Josef in heutiger Zeit“ mit den Problemen eines unehelichen Kindes und der vergeblichen Wohnungsuche.

Bewegend wurde es, als die Kastelruther es fertig brachten, die Halle ruhig zu stellen und mit allen im Stehen „Stille Nacht“ zu singen. Wurde im ersten Programmteil noch geschunkelt und lauthals gejubelt „Fahre mit mir in die Heimat“ so kehrte nun so etwas wie Andacht ein. Alt und Jung wünschten sich „Frohe Weihnacht“. Der 35-jährige Mediengestalter packte seine Leuchtfackel ein, die er fast das ganze Programm über rhythmisch geschwenkt hatte, und wünschte der neben ihm stehenden 78-jährigen Heimatvertriebenen aus dem Banat ein „Schönes Fest“.