Kassierer Werner Schumacher wird nach 44 Jahren verabschiedet

Bei der Hauptversammlung des Tauchclubs Aalen (TCA) im DJK-Vereinsheim im Hirschbach haben Neuwahlen im Mittelpunkt gestanden. Günter Herrmann wurde einstimmig als Nachfolger des Kassierers Werner Schumacher als Vorstand Finanzen gewählt. Die restlichen Vorstandsmitglieder erklärten sich bereit, ihre Ämter für weitere zwei Jahre auszuführen

Im Bericht des ersten Vorsitzenden Franz Steinbacher über die Aktivitäten des Vereins wurde deutlich, wie stark die Pandemie das Vereinsleben in den beiden vergangenen Jahren beeinträchtigt hat. Fast alle Tauchevents und Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Als Ersatz für die ausgefallene Weihnachtsfeier kündigt er für dieses Jahr ein Sommerfest an. Er beendet seinen Bericht mit dem Resümee, dass es dem TCA trotz Pandemie gut geht, dass der Verein durch seine treuen Mitglieder auf stabilen Beinen steht und er optimistisch in die Zukunft blickt.

Der zweite Vorsitzende und Veranstaltungswart Rochus Barth nannte die geplanten Tauchausfahrten, Veranstaltungen und sonstigen Events die im laufenden Jahr anstehen. Die Geschäftsführerin Gudrun Kunze berichtet von einer stabilen Mitgliederzahl und der Ausbildungsleiter Frank Krauß erzählte, dass aktuell endlich wieder ein Tauchkurs stattfindet.

Der Kassenbericht wurde vom Kassierer Werner Schumacher erläutert und die Kassenprüfer Jürgen Herschlein und Annette Lange lobten ihn für seine gute Arbeit.

Der Kassierer Werner Schumacher stand bei dieser Hauptversammlung sowieso im Mittelpunkt, da er bereits seit 44 Jahren die Kasse einwandfrei geführt hat und nach so einer langen ehrenamtlichen Tätigkeit an diesem Abend sein Amt niederlegt. Der Vorsitzende, Franz Steinbacher dankte Werner Schumacher für seine hervorragende Leistung als Kassenführer, ehrte Ihn für so eine lange Zeit im Vorstand und für sein Engagement und überreichte ihm eine Urkunde und einen Geschenkkorb.