Kasim Gashi boxt im Juni nun endlich auch in Aalen

Nun also auch Aalen. Profiboxer Kasim Gashi, zuletzt angetreten am 11. September in seiner Heimat Heubach, wird am 4. Juni in der Ulrich-Pfeifle-Halle antreten. Sein Gegner ist der Weißrusse Siarhei Huliakevich, der eine durchaus beeindruckende Bilanz aufweist: Von 63 Kämpfen hat der 38-Jährige 43 gewonnen. „Das wird kein Spaziergang“, sagt Gashi bereits.

Vorfreude auf den Auftritt in Aalen

Doch in erster Linie freut er sich nun, dass er endlich auch in Aalen boxen kann. Im ehemaligen Altkreis Schwäbisch Gmünd weist er durchaus schon eine beeindruckende Zahl an Fans auf, nun sollen weitere aus der Kreisstadt dazukommen, so das Ziel des vierfachen Familienvaters. Seine Verbindung nach Aalen ist auch nicht künstlich, seit mittlerweile rund zwei Jahren trainiert er im „Active Gym“ in der Ulmer Straße. Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heubach – Dieses Dreieck soll zum Gashi-Dreieck werden, wie der Boxer schmunzelnd sagt.

Zehn Runden, in denen der Gürtel nicht auf dem Spiel steht

Der Kampf ist auf zehn Runden ausgelegt, dabei geht es nicht um seinen GBU-Weltmeistergürtel, wie er verrät. Es geht um Ranglistenpunkte. „Wenn ich gewinne, dann bin ich endlich wieder unter den Top-200“, so Gashis Ansatz. Corona hat natürlich auch die Boxwelt durcheinandergewirbelt, auch Gashi muss sich wieder rankämpfen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Umstrittener Sieg mit gebrochener Hand

Seinen jüngsten Kampf hatte er in Heubach gegen den Schweden Michael Obin gewonnen, jedoch sehr umstritten, wie er danach selbst einräumte. Obin war nach diesem Urteil fassungslos und auch Gashi nahm den Arm seines Gegners in die Hände und streckte sie nach oben. Er fühlte sich nicht als Sieger. Im Nachhinein wurde aber auch klar, warum Gashi nicht wie gewohnt performen konnte: In der zweiten Runde hatte er sich die Hand gebrochen, boxte aber weiter bis zum bitteren Ende. Einige Promoter rieten ihm deswegen auch, sich einen leichteren Gegner auszusuchen. Das ber ist nicht der Anspruch des Heubachers. „Es gab einige Angebote und ich habe mir am Ende den stärksten Boxer ausgesucht. Das ist mein Naturell, das möchte ich so“, sagt Gashi.

Den Gegner in Videos studiert – Neue Partnerschaft mit Pascal Stern

Unzählige Videos seines Gegners, der in Polen trainiert, hat er sich bereits angesehen und ist gewarnt: „Er hat einen unglaublich harten Punch und ist dazu in der Landistanz sehr stark. Das heißt für mich, dass ich häufiger in den Infight gelangen muss, um ihm zu schaden“, so Heubachs Nummer eins im Boxen. Mit Pascal Stern hat er sich einen Aalener Boxer in sein Trainerteam geholt, beide kennen sich schon seit Jahren. Seit einigen Wochen trainieren die beiden nun gemeinsam, um Gashi möglichst fit zu machen für den 4. Juni. Das Interessante: Lange Jahre herrschte zwischen den beiden, die sich schon seit der Kindheit kennen, Funkstille. Nun aber hat Gashi vor der Vorbereitung bei Stern angerufen. „Er war schon etwas überrascht. Wir sind aber beide erwachsen geworden, haben uns getroffen und festgestellt, dass wir zusamme etwas reißen können. Er ist seinen Weg als Trainer gegangen, ich als Boxer und ich habe das Gefühl, dass er mich weiterbringt“, erklärt Gashi, dass frühere Unstimmigkeiten ausgeräumt seien.

Erinnerungen an den Auftritt in Schwäbisch Gmünd

In Gmünd kämpfte er im September 2019 in der Großsporthalle vor 1500 Zuschauern gegen Pavel Semjonov, von dem er sich den GBU-Titel nach Punkten holte. In diesem Fight kämpfte er erstmals überhaupt über zwölf Runden. Viele hatten den Rückkampf erwartet, einige diesen auch gefordert. Letztlich scheiterte es am Geld, wie Gashi berichtet: „Er hat einen Betrag aufgerufen, den wir schlichtweg nicht bezahlen konnten, das ging nicht. Wir hätten ihm schon diesen Rückkampf gewährt, so aber nicht“, sagt Gashi, der nicht nur boxt, sondern auch sein eigener Promoter ist.

In der Ulrich-Pfeifle-Halle rechnen Gashi und sein Team mit 1300 bis 1400 Zuschauern, verknüpft mit der leisen Hoffnung, dass sich auch in Aalen eine kleinere Fanbase aufbauen lässt.