Karl-Weiland-Halle steht Kopf

Für zahlreiche Aalener Kinder war vor Kurzem Spiel und Spaß angesagt. Der MTV Aalen richtete zusammen mit dem TSV Wasseralfingen und der DJK Aalen in der Karl Weiland-Halle zum zweiten mal den „Kinderturntag“ aus. Und das Angebot fand große Teilnahmeresonanz und die Kinder genossen die aufgebaute Bewegungslandschaft in der Karl-Weiland-Halle. „ Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, resümiert Andrea Bauer, die Leiterin der Kindersportschule des MTV Aalen.

Unter der Regie der KiSS Abteilung des MTV sowie vielen Übungsleiterinnen wurde der Kinderturntag als gelungenes Gemeinschaftsprojekt der drei veranstaltenden Vereine durchgeführt und brachte die kleinen Besucher und teilweise auch deren Familien mit viel Spaß in Bewegung. „Unter fachlicher Anleitungen unserer Übungsleiterinnen wurde geklettert, balanciert, gesprungen und getanzt“, weiß Andrea Bauer. Insgesamt zwölf Übungsleiter aus den drei Sportvereinen waren am Kinderturntag im Einsatz und machten ihn zu einem erfolgreichen Sportevent. Bei den aufgebauten Stationen des Kinderturntags wurden alle wichtigen Elemente der motorischen Grundfertigkeiten angesprochen.

So mussten die Kinder über eine Wackelbrücke balancieren werden, ein großer Kasten musste erklommen oder eine Rutsche herunter gerollt werden. An Ringen wurde die Kraft ausgetestet und an der Sprossenwand war schließlich auch ein Stück weit Mut gefordert. Natürlich durfte auch eine Wurfstation nicht fehlen. Für die Kleinsten im Alter von vier bis zwölf Monaten gab es ein Bällebad und einen speziellen Bereich, in dem ganz viel erkundet werden konnte und das Gehör mit Rasseln geschult wurde.

Der Tag des Kinderturnens wird im engen Schulterschluss mit den Landesturnverbänden durchgeführt und wird jährlich am zweiten Novemberwochenende deutschlandweit durchgeführt. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beteiligt sich als offizielle Kooperationspartnerin mit ihrer Initiative „Kinder stark machen“ an der Offensive Kinderturnen.

Mittags füllte sich die Halle und es herrschte ein großes Gewusel von Groß und Klein. Dank der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus dem Kindersport der drei Vereine wurde der Nachmittag für die Kinder zum tollen Erlebnis. Davon zeugten die zahlreich strahlenden Kinderaugen.

Nur zur vollen Stunde verteilten sich die Kinder, da gab es Mitmach-Angebote von Fit mit Musik bis hin zum Schwungtuch, Reifen und Elemente des Turnens und Balancierens.