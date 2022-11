Karl-Weiland-Halle öffnet sich zum Turnen und Toben

Im Rahmen des Projekts „Ostalb bewegt Kinder“ lädt der Turngau Ostwürttemberg in Kooperation mit der Stadt Aalen und der Aalener Sportallianz Kinder zu Spiel, Sport und Spaß in die Karl-Weiland-Halle ein. Von Donnerstag, 24., bis Samstag, 26. November verwandelt sich die Sporthalle in eine bunte Bewegungslandschaft zum Turnen und Toben. Ganz frei, verschiedene Geräte entdecken, alles ausprobieren und erleben und sich dabei mit möglichst viel Spaß und Freude gemeinsam zu bewegen, soll in den letzten Novembertagen im Vordergrund stehen.

Angelehnt an das Konzept der Turni-Tobe-Halle beim Landeskinderturnfest im Jahr 2018, entstand die Idee für ein Hallenkonzept, das die Turngaujugend Ostwürttemberg erarbeitet und an die Bedürfnisse der kleinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen angepasst hat. Vor der Pandemie seien schon über 1000 Kinder von der Idee begeistert gewesen, so die Veranstalter, weshalb alle froh seien, dass sich die Hallentüren nun wieder für alle öffnen.

An den Werktagen steht die Turni-Tobe-Halle mit zwei Aktionstagen den Aalener Schülern in Begleitung ihrer Lehrkräfte und den Helfern aus den Schulen zur Verfügung. Nachmittags haben dann alle KISS-Kinder der Aalener Sportallianz die Möglichkeit, die Halle zu entdecken. Am Samstag dürfen alle Vereine des Turngaus Ostwürttemberg die Halle nutzen, und auch alle anderen großen und kleinen Besucherinnen und Besucher sind zum Turnen, Toben und Entdecken eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung für Vereinsgruppen ist erforderlich: Am Samstag wird die Bewegungszeit in Slots eingeteilt, damit sich die Kinder möglichst gut verteilen. Die Anmeldung mit Angabe der Anzahl der Kinder, Name der Vereinsgruppe und pro zehn Kinder namentlich ein Betreuer, nimmt der Turngau entgegen. (Turngaujugend Ostwürttemberg, Kristina Müller, kristinam171193@gmail.com).