Karl-Kessler-Schule bei „Jugend forscht“ erfolgreich

Auch in diesem Jahr begeisterten Schülerprojekte der Karl-Kessler-Schule (KKS) die Juroren beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“. Damit wurde die KKS erneut ihrem Status als „MINT-freundliche Schule“ gerecht. „Jugend forscht“ ist als Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb eine „Talentschmiede mit Modellcharakter“, heißt es auf der dazugehörigen Homepage. Teilnehmen können Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren.

Von der KKS nahmen in diesem Jahr Pia Frei (Klasse 4b), Linus Koch (Klasse R9b) und Noel Mang (Klasse R9b) erfolgreich teil.

Pia Frei beschäftigte sich mit „Nächtlichen Aktivitäten in einem Garten“. Hierfür dokumentierte sie über ein Jahr lang mit einer Wildkamera das nächtliche Treiben in einem Garten, wertete über 4000 Fotos und Filme im Hinblick auf das Auftreten und die Häufigkeit der zahlreichen Besucher (Katzen, Igel, Fuchs, Marder) aus und stellte ihr Erscheinen in den Zusammenhang mit verschiedenen Einflussfaktoren. Für diese spannende Arbeit erhielt Pia einen Sonderpreis der Jury im Fachgebiet Biologie.

Linus Koch untersuchte in seinem Projekt die Möglichkeiten des „Zusammenlebens von Bibern und Menschen“. Anhand eigener Untersuchungen und Auswertungen von Recherchen warb er für Verständnis für die unter Naturschutz stehende Tierart und zeigte Möglichkeiten einer friedlichen Ko-Existenz von Mensch und Tier auf. Für diese interdisziplinäre Arbeit erhielt Linus einen 1. Preis.

Mit gleich zwei Projekten ging in diesem Jahr Noel Mang, ein bereits erfahrener und mehrfach erfolgreicher Teilnehmer bei „Jugend forscht“, an den Start. Zu seinem ersten Projekt wurde er von Corona inspiriert und forschte zum Thema „Nachhaltigere Masken“. In vielfältigen wissenschaftlichen Versuchen untersuchte er unter anderem die Wirksamkeit von Masken und Möglichkeiten, insbesondere den Aspekt der Nachhaltigkeit zu optimieren. Mit diesem Projekt errang er den zweiten Platz im Fachbereich Arbeitswelt.

Zeitgleich suchte Noel nach nachhaltigen „Lösungen für Probleme mit Biomüll“. Schwerpunkte seiner Arbeit waren das Vermeiden von Kunststoff durch den Ersatz der Bio-Beutel durch Biotonnen sowie die Vertreibung unerwünschter Insekten. Noel wurde für diesen Forschergeist mit einem 1. Platz und dem Sonderpreis „Reset Plastic“ belohnt.

Für Linus und Noel bedeuten die ersten Plätze die Qualifikation für den Landeswettbewerb der Jungforscher in Balingen Ende April. Den Preisreigen für die KKS vervollständigten noch der Schulpreis Baden-Württemberg für die Einreichung von mindestens vier Projekten und der „Sonderpreis für engagierte Talentförderer“ für die Betreuerin und Leiterin der Jugend forscht-AG Christine Seifert, die für ihr jahrelanges unermüdliches Engagement in diesem Bereich ausgezeichnet wurde.