Karl-Kessler-Preis geht an Robin Wenger

Robin Wenger, Studierender im Studiengang „Maschinenbau/ Wirtschaft und Management“ hat den Bachelor als Jahrgangsbester an der Hochschule Aalen abgeschlossen und für seine Bachelorarbeit den 38. Karl-Kessler-Preis erhalten. Die ausgezeichnete Arbeit befasst sich mit der Reduzierung von Eigenspannung in 3D-gedruckten Bauteilen mittels Laserbehandlung.

„Wir wollen die herausragende Leistung eines Absolventen der Hochschule Aalen würdigen“, begrüßte Thomas Koch, Geschäftsführer der Alfing Kessler Sondermaschinen, zur Verleihung des Preises. Ausgezeichnet wurde die herausragende Bachelorarbeit von Robin Wenger. Bei Kaiserwetter fanden sich Vertreterinnen und Vertreter der Alfing-Firmen, der Preisträger mit Freunden und Familie sowie die Laudatoren und Betreuer von der Hochschule Aalen direkt im Alfing-Werk in Wasseralfingen ein, um gemeinsam die Bachelorarbeit von Robin Wenger zu würdigen.

Dass die Arbeit herausragend sei, stellte Koch, bereits in seiner Begrüßung heraus. Und sie zeige das auf, was Firmengründer Karl Kessler damals ausgezeichnet habe: Neugier, die Leidenschaft für den eigenen Fachbereich, die Bereitschaft, das eigene Können stetig auszubauen und den Willen zum Erfolg.

Bei der Übergabe des mit 2500 Euro dotierten Preises dankte Wenger, der gerade in „Advanced Materials and Manufacturing“ an der Hochschule seinen Master macht, den Preisgebern und seinen Betreuern Professor Harald Riegel und Professor Eckehard Kahlhöfer. „Es ist mir eine große Ehre, den Preis zu erhalten, und hat mich ungemein gefreut“, so Wenger.

„Wenger zeichnet sich durch seine strukturierte Arbeitswese, sein Engagement und seine Eigeninitiative aus“, lobte Laudator Riegel, Rektor der Hochschule Aalen und einer der beiden Betreuer der Abschlussarbeit. Der 25-jährige Preisträger sei außerdem, so Riegel, dazu im Stande gewesen, sich in extrem kurzer Zeit für seine Bachelorarbeit in die Lasertechnik einzuarbeiten. Wengers Drang nach Forschung und Innovation, wie es im Gutachten zur Arbeit heißt, sei außerdem ein wesentlicher Grund, weshalb er die Auszeichnung erhalte. Riegel dankte auch den Preisgebern: „Dieser Preis wird Robin zusätzliche Motivation mit auf seinen weiteren Weg geben.“

Souverän zeigte Wenger zum Abschluss in einer Präsentation, womit sich seine Arbeit beschäftigt: Durch das Bearbeiten der Bauteile mit einem Laser behielten diese ihre Form auch nach dem Lösen der Stützstrukturen, die für den 3D-Druck gebraucht werden. Zudem verringere sich durch dieses Verfahren Produktionszeit und -kosten.