Karl-Amon-Preis für zwei Masterarbeiten

Persönliche und wissenschaftliche Entwicklung auf Top-Niveau und ein großer Nutzen für die Augenoptik-Branche – diese Leistungen führen zur Auszeichnung mit dem Karl Amon Optometry Award. Die Gewinnerinnen 2021 sind Anna Bachmann und Stefanie Schuster von der Hochschule Aalen.

Bachmann hat gemeinsam mit dem langjährigen Kooperationspartner und praxiserfahrenen Dozenten an der Hochschule Aalen, Professor Hannu Laukkanen vom College of Optometry der US-amerikanischen Pacific University in Forest Grove/Oregon, eine empirisch basierte Grundlagenarbeit zur Beurteilung der Sehschärfe und des räumlichen Sehens bei Jugendlichen und Erwachsenen nach der Kontaktlinsenkorrektur geschrieben. Schuster wurde für ihre Masterarbeit, die die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen beleuchtet, ausgezeichnet. Betreut wurde Schuster vom Schweizer Optometristen und Masterabsolventen Markus Hofmann und der Studiengangsleiterin Professorin Anna Nagl sowie dem Statistik-Experten Professor Wilhelm Kleppmann.

Über 50 Bachelor- und Masterbriefe wurden an erfolgreiche Augenoptik-/Optometrie- und Hörakustik/Audiologie-Absolventinnen und -Absolventen der Hochschule Aalen überreicht. Als Jahrgangsbeste wurden im Bachelorstudiengang Augenoptik/Optometrie Rebecca Heberling und im Hörakustik-/Audiologie-Studiengang Sally Arand ausgezeichnet. Christin Schloßer und Juliana Felber erhielten diese Auszeichnung im Masterstudiengang Augenoptik und Psychophysik, und im berufsbegleitenden Vision Science and Business (Optometry)-Studiengang ist Jasmin Kalb die Jahrgangsbeste.

„Wir sind stolz, dass im Rahmen dieser Feierlichkeiten zum 14. Mal in Folge der Karl Amon Optometry Award verliehen wurde“, freute sich Nagl. Für diesen Preis werden alle Thesen des Masterstudiengangs von Karl Amon, Gründer und Geschäftsführer der Amons und Sebold Optik GmbH in Aschaffenburg, mit einer international hochkarätig besetzten Jury diskutiert.