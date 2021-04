Vermutlich in der Zeit zwischen dem 22. und dem 23. April haben Unbekannte das Dach der Kapelle am Friedhof in Unterrombach beschädigt. Die Täter stiegen vermutlich auf das Dach, wobei mehrere Platten kaputt gingen und ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.