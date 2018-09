Kantersieg für Neresheim

In den Tischtennisligen hat es am vergangenen Wochenende wieder spannende Partien gegeben.

Damen Bezirksliga: SV Neresheim - TSV Hüttlingen II 8:0. Neresheim konnte in Bestbesetzung antreten, während die Gäste auf drei Stammspielerinnen verzichten mussten. Hüttlingen konnte lediglich zwei Satzgewinne durch Christina Kienle verbuchen.

SG Schrezheim II – SV Pfahlheim 1:8. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga verloren die Damen von Schrezheim II klar gegen die Absteiger aus der Landesliga Pfahlheim, auch wenn der ein oder andere Satz sehr knapp ausging. Den einzigen Punkt konnte das Doppel Schiele Maria/Grella Doris für Schrezheim erzielen.

Herren Landesklasse: TSG Hofherrnweiler - FC Strass 2:9. Zum Saisonbeginn musste Hofherrnweiler eine deutliche Niederlage hinnehmen. Dabei spiegelt das Ergebnis aber nicht den wahren Spielverlauf wider. Die Spiele waren meist ausgeglichen mit knappen Ergebnissen. Alle fünf Fünfsatz-Spiele gingen an Strass.

Herren Bezirksliga: TV Unterkochen II - TSV Hüttlingen 5:9. Unterkochen konnte die Partie nur stark ersatzgeschwächt antreten und obwohl bei Hüttlingen auch die Nummer eins fehlte schienen die Vorzeichen bereits vor dem Spiel klar.

Vor allem in den Doppeln und im hinteren Paarkreuz war trotz teilweise knapper Spiele und dem fehlenden Quäntchen Glück die Überlegenheit der Gäste aus Hüttlingen zu bemerken.

DJK Wasseralfingen – SV Waldhausen 9:2. Wasseralfingen startete mit einem verdienten 9:2 gegen Waldhausen in die Saison.

TTC Victoria Härtsfeld - TTC Neunstadt 9:7. Beim Start in die neue Saison mussten beide Mannschaften mit Ersatz antreten. Bedingt durch einen Trainingsrückstand von Duymaz taktierten die Härtsfelder bei der Doppelaufstellung, er wurde auf Doppel drei gesetzt. Die Taktik ging nicht ganz auf und die Victoria ging mit einem 1:2-Rückstand in die Einzel.

Neunstadt erhöhte noch auf 3:1, danach kam die Victoria besser ins Spiel und blieb immer knapp in Führung bis es beim Stand von 8:7 zum Schlußdoppel kam. Hier galt das Doppel Schmid/Prochaska als klarer Favorit gegen Lang/Jagusch. Aber auch die Victoria hatte mit Sandra Lang eine Spielerin, die an diesem Tag in guter Form war. Sie avancierte schließlich zum Matchwinner für die Härtsfelder. Mit dem überraschend klaren 3:0-Erfolg zum Abschluss war sie an vier der neun Punkte beteiligt und maßgeblich für den Sieg verantwortlich.

SV Lauchheim – TSV Hüttlingen 9:6. Im ersten Spiel der neuen Saison bekamen es die Lauchheimer mit dem Landesklassenabsteiger aus Hüttlingen gleich eine schwere Aufgabe. Die Favoriten spielten ohne ihre Nummer eins Maik Dolder und Lauchheim musste ebenfalls zwei Stammspieler ersetzen.

Nach den Doppeln lag der Favorit bereits mit 2:1 in Führung und konnte nach den ersten zwei Paarkreuzen auf 5:2 erhöhen.

Die Hausherren gaben sich jedoch noch nicht auf und konterten mit vier Siegen in Folge. Erstmals ging Lauchheim in der Partie in Führung; Spielstand 6:5.

Hüttlingen konnte nochmals auf 6:6 ausgleichen, die verbleibenden drei Einzel sicherte sich jedoch Lauchheim und gewann mit 9:6.

Herren Bezirksklasse: PSV Aalen - TSV Wasseralfingen 9:2

Zum Saisonstart bezwang der PSV Aalen den TSV Wasseralfingen überraschend klar mit 9:2. In den Eröffnungsdoppeln gewannen für den PSV Aalen E. Stürmer/R. Stürmer und T. Stürmer/Knödler und bei den Gästen Maar/Gneipelt.

Danach folgten fünf Einzelsiege durch E. Stürmer, R. Stürmer, T. Stürmer, Schwarz und Knödler zum zwischenzeitlichen 7:1 für den PSV. Laic verkürzte dann noch auf 2:7, jedoch stellten E. Stürmer und R. Stürmer den ersten Heimsieg für den PSV sicher.

SV Neresheim - TTC Herbrechtingen 9:5.

Zum Saisonstart konnte Neresheim einen Heimsieg gegen Herbrechtingen feiern. Nach den Eingangsdoppeln lagen zunächst jedoch die Gäste durch die Paarungen Jürgen Haag/Bernd Haag und Alexander Hackl/Thomas Müller mit 2:1 in Front. Für den SVN war das Doppel Bernd Eifert/Florian Schermayer erfolgreich. In den anschließenden Einzelspielen gewann Neresheim durch Bernd Eifert, Florian Schermayer, Michael Majer und Hermann Scherer vier Spiele in Folge zum Spielstand von 5:2. Alexander Hackl und Thomas Müller verkürzten für die Gäste auf 5:4.

Im zweiten Einzeldurchgang erhöhte Neresheim nach Siegen von Bernd Eifert, Florian Schermayer und Michael Majer auf 8:4. Edwin Schwendemann brachte die Gäste zwar noch auf 8:5 heran, doch Wolfgang Bahmann sicherte dem SVN den Siegpunkt.

Jungen U 18 Bezirksliga: SV Neresheim II - SV Neresheim I 4:6.

Im vereinsinternen Duell setzte sich die ersten Mannschaft des SVN knapp mit 6:4 durch. Ausschlaggebend für den Sieg waren zwei zu Spielbeginn gewonnene Eingangsdoppel. Die anschließenden Einzelspiele wurden 4:4 geteilt.