Kampfgeist wieder nicht belohnt – SG2H-Damen weiter sieglos

Am vergangenen Montag haben die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen den SF Schwaikheim in der Limeshalle in Hüttlingen zu Gast gehabt. Trotz aufopferungsvollem Kampf musste der Württembergligist sich erneut nach Ablauf der 60 Minuten dem Gegner mit 28:31 geschlagen geben und wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg in dieser Saison.

Die Gäste, die mit drei Niederlagen in Folge angereist waren, stellten sich als der erwartet unangenehme Gegner heraus. Bereits in der ersten Halbzeit wurde deutlich, dass sich diese Prognose bewahrheiten sollte. Dennoch gelang es den Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen das Spiel ausgeglichen zu halten und so wechselte die Führung ständig. Einen großen Anteil daran hatte vor allem Simone Bieg, die sechs ihrer insgesamt neun Tore in der ersten Halbzeit erzielen konnte. Trotz einer guten ersten Hälfte mit perfekter Stimmung im Team musste das Team um die Trainer Oppold und Ilg einen Zwei-Tore-Rückstand zur Pause hinnehmen.

Die zweite Halbzeit startete denkbar ungünstig, denn nur wenige Sekunden nach Anpfiff musste die SG2H eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe inklusive Sieben-Meter-Gegentor gegen sich hinnehmen. Trotz Unterzahl gelang es durch einen Doppelschlag von Bieg und Funk den Rückstand auf ein Tor zu verkürzen. Die Schwaikheimer hatten allerdings von nun an die Kontrolle über das Spiel und schafften es sich bis zur 50. Spielminute mit fünf Toren abzusetzen. Den Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen gelang es trotz der richtigen Einstellung und hartem Kampf in den letzten Minuten nicht mehr diesen Vorsprung des Gegners einzuholen und so stand am Ende die 28:31-Heimniederlage zu buche. Lange Zeit um Trübsal zu blasen bleibt allerdings nicht, bereits an diesem Samstag steht das nächste Auswärtsspiel in Nellingen an. Das Team würde sich auch hier über zahlreiche Unterstützung freuen und wird alles geben, um die ersten zwei Punkte der Saison einzufahren.