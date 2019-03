Kampf um Zahl der Ausschüsse

Die Mehrheit aus CDU, Grünen und Freien Wählern wollen die drei beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats auf zwei reduzieren. Die CDU hatte das angestoßen. Spätestens in der übernächsten Sitzung soll über die Änderung der Hauptsatzung abgestimmt werden. Das haben die drei Fraktionen nun auch schriftlich beantragt. Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler bleibt dabei: Er ist gegen dieses Ansinnen, weil er zwei „Riesenausschüsse“ befürchtet, die dann noch möglicherweise bis in den späten Abend tagen würden. Das sei auch den Mitarbeitern der Stadt nicht zuzumuten.

Darum geht es: Noch in dieser Legislaturperiode soll nach dem Willen der drei Fraktionen der Technische Ausschuss (TA) und der Ausschuss für Umweltschutz und Stadtentwicklung (AUSt) in einen neuen Ausschuss für Technik, Umweltschutz und Stadtentwicklung (ATUS) zusammengelegt werden. Neu ist der aber nicht. Den gab es schon einmal, bis vor fünf Jahren. Den Kultur,- Bildungs- und Finanzausschuss soll es nach dem Wunsch der drei Gemeinderatsfraktionen weiterhin geben.

In den beiden Ausschüssen sollen dann je die Hälfte der Gemeinderatsmitglieder vertreten sein. Weiter heißt es im Antrag: „Die Zuständigkeiten der drei beschließenden Ausschüsse sollen im weiteren Verfahren so auf die zu bildenden beiden Ausschüsse verteilt beziehungsweise angepasst werden, dass eine möglichst ausgewogene Verteilung zwischen den beiden verbleibenden beschließenden Ausschüssen erreicht wird.“ Den Antrag hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast begründet. Unterschrieben ist er von ihm und den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Michael Fleischer, und der Freien Wähler, Thomas Rühl.

Schon vor dem Antrag in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag hatte der OB erklärt, dass er von zwei großen Ausschüssen nichts hält. Er hatte daran erinnert, dass 2014 „einmütig“ beschlossen worden sei, aus zwei Ausschüssen die jetzigen drei zu machen. Auch Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann sieht das Vorhaben kritisch: In anderen ähnlich großen Kommunen gäbe es deutlich mehr Ausschüsse als in Aalen. Und dort funktioniere das auch.