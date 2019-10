Kampf um bessere Zugverbindungen

Roderich Kiesewetter und Winfried Mack setzen sich bei Bundesverkehrsminister Scheuer für bessere Zugverbindungen von Ostwürttemberg nach Nürnberg ein. Die beiden CDU-Abgeordneten haben dazu jetzt ein Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gesandt.

In dem Brief fordern Mack und Kieswetter „eine optimale Berücksichtigung der Region Ostwürttemberg“ im sogenannten Deutschlandtakt ein. Dieser Plan der Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Fahrgastzahlen bis 2030 auf der Schiene zu verdoppeln. Deshalb verlangen Mack und Kiesewetter in ihrem Schreiben an Scheuer insbesondere einen Stundentakt mit dem IC beziehungsweise IRE von Aalen nach Nürnberg.

In dem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer betonen die beiden CDU-Politiker, dass es ihnen ein wichtiges Anliegen sei, zwischen Stuttgart und Nürnberg auf der Rems- und Oberen Jagstbahn einen Stundentakt im Fernverkehr (IC) beziehungsweise schnellen Regionalverkehr (IRE) mit Halten in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen umzusetzen.

In dem Schreiben an Scheuer wird für die bestehende IC-Linie Karlsruhe – Stuttgart – Aalen – Nürnberg um „attraktive Reisezeiten“ gebeten, die dann auch „bestmögliche Anschlüsse in Nürnberg an die Schnellbahntrasse Nürnberg – Erfurt – Berlin zulässt“. Dies sei für ganz Baden-Württemberg von großer Bedeutung, weil die Strecke über Nürnberg die kürzeste Verbindung zwischen Stuttgart und Berlin darstellt, so die beiden Abgeordneten.

Die beiden CDU-Politiker zeigen sich außerdem überzeugt, dass der Stundentakt auf der Strecke Stuttgart – Aalen – Nürnberg schon „mit überschaubarem Aufwand“ dadurch erreicht werden könnte, dass der seit Juni 2019 bestehende zweistündliche IRE von Stuttgart nach Aalen zukünftig bis Crailsheim verlängert wird. Dieser könnte in Crailsheim dann auch noch Anschluss an den bestehenden RE Stuttgart – Backnang – Nürnberg bekommen.

Auch die Wirtschaft braucht attraktive Bahnverbindung

Abschließend unterstreichen Mack und Kiesewetter, dass die Region Ostwürttemberg „auf gute Anschlüsse nach Nürnberg direkt“ und „an den Knoten Nürnberg mit seinen teils hervorragenden Verbindungen nach Berlin, Jena/Leipzig, Prag und Wien“ angewiesen sei. Gerade die wirtschaftlich starke Region Ostwürttemberg mit vielen mittelständischen Unternehmen, aber auch Weltmarktführer brauche eine attraktive Anbindung ans Schienennetz.

Roderich Kiesewetter und Winfried Mack setzen in dem Brief auch noch für strukturell bessere Anschlüsse des Fernverkehrs auf der Remsbahn an die Schnellbahntrasse Richtung Mannheim und Frankfurt ein.

Weiter dankten sie Bundesverkehrsminister Scheuer ausdrücklich dafür, dass im derzeitigen Entwurf des Deutschlandtakts die Regionalzüge von Aalen nach Stuttgart mit Fertigstellung von Stuttgart 21 nach Tübingen über Messe/Flughafen im Halbstundentakt durchgebunden werden0 sollen.