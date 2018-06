Kampa verlegt Hauptsitz nach Aalen

Das Fertighausunternehmen Kampa will seinen Hauptsitz von Steinheim am Albuch nach Aalen verlagern. Noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres soll im Gewerbegebiet Geißbergstraße in Waldhausen, direkt an der Autobahn, mit dem Bau eines markanten achtstöckigen Hochhauses in Holzbauweise begonnen werden. Das den bisherigen Plänen nach imposante Bauwerk soll nicht nur neuer Hauptsitz der Kampa-Gruppe werden, sondern auch als Innovationszentrum dienen und ein Blickfang an der A 7 werden.

Das Vorhaben hat Michael Seifert, Geschäftsführer der Kampa Wohnbau GmbH, am Dienstag unter dem Punkt „Bekanntgaben und Anfragen“ im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats einer – offenbar positiv überraschten Räteschar – präsentiert. Demnach will Kampa seinen bisherigen Sitz in Steinheim aufgeben und sich von einem neuen Hauptsitz in Waldhausen aus als ein Unternehmen neu aufstellen, das sich ganzheitlich dem Thema „Zukunft des Wohnens“ widme, so Seifert. Auf vier verschiedenen Unternehmenssäulen – vom Einfamilien- und Reihenhaus über den urbanen Bereich bis zum Mietwohnungsbau und zum Niedrigenergie-Bereich – soll diese Entwicklung vonstatten gehen. Der Neubau in Waldhausen soll dabei nicht nur Firmenzentrale, sondern auch Innovationszentrum sein, in dem in einer Art Begegnungsstätte, wie Seifert sagte, an sieben Tagen in der Woche Publikumsverkehr sein werde. Familien, Architekten, Bauherren und Vertretern der Wohnungswirtschaft wolle man dabei das Bauen mit dem Werkstoff Holz nahebringen.

Dem soll auch der geplante Neubau Rechnung tragen. Entwickelt wurde er zusammen mit der Technischen Universität München und dem Regierungspräsidium Stuttgart. Das in Grau und Blau gehaltene Bauwerk soll das erste achtgeschossige Gebäude in Baden-Württemberg sein, das mit einer tragenden Konstruktion aus Holz bis zur Hochhausgrenze gebaut wird. Neben einer Technik- und Tiefgaragenebene im Untergeschoss sind auf drei Etagen Ausstellungsflächen und auf zwei Etagen Büroräume vorgesehen, auch soll das Bauwerk Musterwohnungen sowie ein kleines Boardinghaus mit einem Hotelbereich enthalten.

Mit dem Umzug nach Aalen will Kampa die Belegschaft seiner Firmenzentrale von derzeit 35 auf 60 bis 70 Mitarbeiter aufstocken. Die Investition in den Neubau in Waldhausen liegt bei 3,5 bis vier Millionen Euro. Baubeginn soll im zweiten Halbjahr 2013 sein, Fertigstellung bereits Ende März 2014. Laut Seifert wollte Kampa in der Region Ostwürttemberg bleiben, bei der Suche entlang der A 7 habe sich das rund 5000 Quadratmeter große Grundstück in Waldhausen von der Topografie, vom Baugrund und der Lage her als ideal herausgestellt. In einem zweiten Schritt plant Kampa zudem den Bau eines neuen Logistik und Produktionswerkes in Oberkrämer in Brandenburg.

Im März 2009 hatte die frühere Kampa AG in Steinheim Insolvenz angemeldet. Aus dem Insolvenzverfahren heraus hatte Josef Haas die neue Kampa GmbH gegründet mit dem Ziel der Wiederbelebung der Marke Kampa. Inzwischen liegt der Auftragsbestand des Unternehmens bei rund 75 Millionen Euro. Die Firmenaktivitäten verteilen sich inzwischen auf die Kampa GmbH, die Kampa Wohnbau GmbH und die Kampa Solar GmbH. Gegründet werden soll noch die Kampa Wohnungsgenossenschaft eG.