Kammermusik in einer lauen Sommernacht

Gut 200 Zuschauer hatten sich am Freitagabend gegen Biergarten und/oder Fußball-WM entschieden und sich dagegen in dieser lauen Sommernacht auf den Weg in die Stadthalle gemacht. Eine gute Wahl, denn die Kammersolisten XXI boten beim Konzertring-Abend Kammermusik auf höchstem Niveau: Strauss, Beethoven und Berwald.

Um den außergewöhnlichen Namen des Septetts kurz zu erläutern: Die Formation ist angetreten, für frischen Wind in der Kammermusik-Szene zu sorgen. Die römische Zahl XXI im Namen soll auf das 21. Jahrhundert verweisen, in dem wir ja nun mal leben. Diesem Anspruch wurden sie mit ihr Programm in Aalen zwar nicht ganz gerecht, das tat dem Vergnügen, beschwingter, leichter, heiterer Kammermusik – perfekt vorgetragen – zu lauschen, keinen Abbruch. Isabelle van Keulen (Violine), Elisabeth Kufferath (Viola), Gustav Rivinius (Violoncello), Rüdiger Ludwig (Kontrabass), Jens Plücker (Horn) und Bence Bogány (Fagott) und Til Renner (Klarinette), allesamt hochdekorierte Solisten, kamen auf der Aalener Bühne ohne technische Hilfsmittel aus. Das tat dem Abend sehr gut. So entstand Nähe zum Publikum, Kammermusik kann solche Intimität ganz gut vertragen, braucht sie sogar.

Till Eulenspiegels lustige Streiche

Das wurde schon im ersten Stück deutlich. Das Ensemble, hier noch als Quintett, hatte sich Richard Strauss’ „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ vorgenommen, und zwar in einem Arrangement für Violine, Kontrabass, Klarinette Fagott und Horn von Franz Hasenöhrl. Ein verspielter Einstieg in den Abend mit fast ländlichem, ja volkstümlichen Charakter. Kein Wunder, Strauss legte das Werk als Volksoper an, Hasenöhrl war im Hauptberuf Volksschullehrer. Trotzdem bot das Stück so einige anspruchsvolle Passagen, bei denen vor allem Isabelle van Keulen an der Violine glänzen konnte.

Der zweite Teil gehörte dem schwedischen Komponisten Franz-Adolf Berwald (1796 bis 1868), das Septett für Bläser und Streicher in B-Dur. Auch hier, nach kurzem Stühle-rücken – das Quintett wuchs zum Septett – präsentierte sich das Ensemble als homogener Klangkörper, das die Reize der Kammermusik unverfälscht und fehlerfrei zu vermitteln weiß. Berwald war das, was man als „verkanntes Genie“ bezeichnet. Genie mag man verstehen, aber warum er verkannt war, leuchtet nicht ein. Sein Wer ist voller interessanter Wendungen und Kombinationen.

Die Zeit nach der Pause gehörte Ludwig van Beethovens Septett Es-Dur op. 20 für Bläser und Streicher. Es zählte bereits im 19. Jahrhundert zu Beethovens populärsten und meistgespielten Kompositionen. Die kammersolisten XXI spielten hier ihre ganzen Fähigkeiten – als Solisten und als Ensemble – aus. Der lang anhaltende Beifall des Aalener Publikums war ihnen sicher.

Programmvorschau

Zu Beginn hatte Simone Fürst-Adriaans das Publikum zum Saisonabschluss – es war Fürst-Adriaans’ erste Saison als Geschäftsführerin – begrüßt. „Wir haben gemeinsam ein paar tolle Höhepunkte genossen“, blickte sie zurück. Und sie warf einen Blick auf die kommende Spielzeit. der Programmflyer soll noch im Juni erscheinen. Ein paar Höhepunkte, könne sie aber schon jetzt vermelden. Für den Oktober versprach sie das „Ensemble 5“, fünf hochkarätige Muskerinnen aus Wien, im November kommt Sabine Meyer, eine der weltweit renommiertesten Klarinettistinnen, und im Frühjahr kommt mit dem Philharmonischen Orchster Heidelberg ein alter Bekannter nach Aalen. Auf dem Dirgentenpult steht Olivier Pols, der bis 2016 Leiter der Aalener Sinfoniker war.